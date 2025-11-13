प्लीज! घर से निकलने से पहले चेक कर लीजिए पटना के ये रूट, क्योंकि...

Patna News: पटना के AN कॉलेज में 14 नवंबर को मतगणना होनी है. राजधानी के 14 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग के मुताबिक सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, जो करीब आधे घंटे में पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद सुबह 8:30 बजे से EVM मशीनों की गिनती शुरू की जाएगी. सुबह 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे. पटना के 14 विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग 14-14 टेबल लगाए गए है. निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक राउंड के खत्म होने के बाद परिणाम की घोषणा करेंगे.

इन जगहों पर किया गया रूट डायवर्ट

मतगणना को लेकर प्रशासन ने कई जगहों पर रूट्स को डायवर्ट किया गया है. एम्बुलेंस, अग्निशमन और न्यायिक कार्य से जुड़ी गाड़ियों को ही इजाजत दी गई है. मतगणना के दौरान एएन कॉलेज के आसपास के सभी रूट्स बंद रहेंगे. पाटलिपुत्र, राजापुर पुल, शिवपुरी समेत कई जगहों से बोरिंग रोड के लिए गाड़ियां नहीं चलेंगी. बोरिंग रोड के राजापुर पुल से लेकर हड़ताली चौक या बेली-बोरिंग रोड क्रॉसिंग तक व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही बंद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं. पाटलिपुत्रा गोलम्बर से ए.एन कॉलेज और पानी टंकी की दिशा में भी व्यवसायिक वाहन प्रतिबंधित रहेगी. शिवपुरी रेलवे क्रॉसिंग से ए.एन कॉलेज तक आम यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा, यह रास्ता केवल पासधारी और अधिकृत वाहनों के लिए खुला रहेगा. बेली-बोरिंग रोड और हड़ताली मोड़ से आने वाले वाहन केवल तपस्या मोड़ तक ही आ सकेंगे, इसके आगे लोगों को पैदल जाना पड़ेगा.

AN कॉलेज में काउंटिंग, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

मतगणना को लेकर सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी. मतगणन केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पहले स्तर पर सुरक्षा घेरा में मतगणन केंद्र के 100 मीटर की परिधि में डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस डीएपी तैनात है. दूसरे घेरा में बिहार स्टेट आर्म्ड पुलिस बीएसएपी, तीसरे स्तर पर सुरक्षा घेरा में सीएपीएफ की तैनाती की गई है. मतगणना केंद्र में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी. मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्टील या फिर वीडियो कैमरा अंदर ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी.

रिपोर्ट: निषेद और सन्नी

