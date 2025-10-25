Advertisement
पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार समेत इन नेताओं ने दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं

Chhath Puja 2025: आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय-खाय के साथ शनिवार से शुरू हो गया है. चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार सहित विश्वभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. पीएम मोदी ने छठ पूजा की देशवासियों को शुभकामनाएं दी.

Oct 25, 2025

पीएम मोदी समेत इन नेताओं ने दी शुभकामनाएं (File Photo)
Chhath Puja Festival: लोकआस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा शनिवार को 'नहाय-खाय' के साथ शुरू हो गया है. यह पर्व न सिर्फ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश और विदेश में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह सहित देश के कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी. पीएम मोदी ने छठ पूजा की देशवासियों को शुभकामनाएं दी. पीएम मोदी ने कहा कि नहाय-खाय के पावन अनुष्ठान के साथ आज से चार दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है. बिहार सहित देशभर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी संस्कृति का यह विराट उत्सव सादगी और संयम का प्रतीक है, जिसकी पवित्रता और नियम-निष्ठा अतुलनीय है. इस पावन अवसर पर छठ के घाटों पर जो दृश्य दिखाई देता है, उसमें पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत प्रेरणा होती है. पीएम मोदी ने आगे लिखा कि छठ पूजा के गीत और धुनों में भी भक्ति और प्रकृति का अद्भुत भाव भरा होता है. आज इस महापर्व पर मैं आज आप सभी के साथ छठी मइया के ऐसे गीतों को साझा कर रहा हूं, जिन्हें सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाएगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि परंपरा, आस्था और सामाजिक समरसता के उत्सव छठ पूजा के 'नहाय-खाय' की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. छठी मईया से सभी के सुख और समृद्धि की प्रार्थना करता हूं.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि जय छठी मईया! नहाए-खाए के पवित्र अवसर के साथ आज शुरू हो रहे आस्था व सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं.

वहीं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आधिकारिक 'एक्स' संदेश में कहा कि छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति की पूजा-अर्चना का प्रतीक है. उन्होंने 'एक्स' संदेश में लिखा कि प्रकृति की पूजा अर्चना के लिए विश्वविख्यात, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के पहले दिन नहाए-खाए की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं. छठी मईया आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें.

छठ पूजा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 'एक्स' पर पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं. लोक आस्था का यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है, जिसमें लोग शुद्ध अंतःकरण और निर्मल मन से अस्ताचल और उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. महापर्व छठ के अवसर पर भगवान भास्कर से राज्य की प्रगति, सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना है.

इनपुट: आईएएनएस

