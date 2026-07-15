/निशांत कुमार के सामने छोटू सिंह के समर्थकों ने की नारेबाजी, JDU से निष्कासन वापस लेने की मांग

निशांत कुमार के पहुंचते ही कार्यालय में पहले से मौजूद छोटू सिंह के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. वे लगातार "छोटू सिंह जिंदाबाद" के नारे लगा रहे थे. समर्थकों ने निशांत कुमार के सामने ही छोटू सिंह को दोबारा पार्टी में शामिल करने की मांग उठाई. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व से जल्द निर्णय लेने की अपील की. छोटू सिंह के समर्थकों की नारेबाजी और प्रदर्शन के कारण कुछ देर तक माहौल गरमाया रहा. प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि छोटू सिंह लंबे समय से पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और उन्हें फिर से पार्टी में सम्मानजनक तरीके से वापस लिया जाना चाहिए. घटना के दौरान पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे. हालांकि, जन सुनवाई कार्यक्रम निर्धारित समय पर जारी रहा.