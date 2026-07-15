/निशांत कुमार के सामने छोटू सिंह के समर्थकों ने की नारेबाजी, JDU से निष्कासन वापस लेने की मांग

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जेडीयू में अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह के निष्कासन को लेकर काफी घमासान देखने को मिल रही है. छोटू सिंह के समर्थकों की नाराजगी अब सड़कों पर उतर आई है. छोटू सिंह के निष्कासन के विरोध में उनके समर्थकों ने जेडीयू कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा. उन्होंने पार्टी कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जमकर नारेबाजी की और छोटू सिंह को ससम्मान पार्टी में वापस लेने की मांग की. हंगामे के वक्त जेडीयू कार्यलय में नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद थे.
निशांत कुमार के पहुंचते ही कार्यालय में पहले से मौजूद छोटू सिंह के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. वे लगातार "छोटू सिंह जिंदाबाद" के नारे लगा रहे थे. समर्थकों ने निशांत कुमार के सामने ही छोटू सिंह को दोबारा पार्टी में शामिल करने की मांग उठाई. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व से जल्द निर्णय लेने की अपील की. छोटू सिंह के समर्थकों की नारेबाजी और प्रदर्शन के कारण कुछ देर तक माहौल गरमाया रहा. प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि छोटू सिंह लंबे समय से पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और उन्हें फिर से पार्टी में सम्मानजनक तरीके से वापस लिया जाना चाहिए. घटना के दौरान पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे. हालांकि, जन सुनवाई कार्यक्रम निर्धारित समय पर जारी रहा.
इनपुट- शिवम राज