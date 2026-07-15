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निशांत कुमार के सामने छोटू सिंह के समर्थकों ने की नारेबाजी, JDU से निष्कासन वापस लेने की मांग

जेडीयू में अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह के निष्कासन को लेकर काफी घमासान देखने को मिल रही है. छोटू सिंह के समर्थकों की नाराजगी अब सड़कों पर उतर आई है. छोटू सिंह के निष्कासन के विरोध में उनके समर्थकों ने जेडीयू कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 15, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:38 PM IST
निशांत कुमार के सामने छोटू सिंह के समर्थकों ने की नारेबाजी, JDU से निष्कासन वापस लेने की मांग
Image Credit: निशांत कुमार के सामने छोटू सिंह के समर्थकों ने की नारेबाजी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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