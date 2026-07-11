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जदयू से 6 साल के लिए निकाले गए छोटू सिंह पर एक और एक्शन, नागरिक परिषद के महासचिव पद से हटाए गए

Chhotu Singh: अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह को नागरिक परिषद के महासचिव पद से हटाया गया. नागरिक परिषद के महासचिव पद से हटाए जाने का मंत्रिमंडल सचिवालय ने नोटिफिकेशन किया जारी है. बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण 6 वर्षों के लिए जदयू से छोटू सिंह को निष्कासित किया गया था.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:13 PM IST
जदयू से 6 साल के लिए निकाले गए छोटू सिंह पर एक और एक्शन, नागरिक परिषद के महासचिव पद से हटाए गए
Image Credit: (File Photo) जदयू से 6 साल के लिए निकाले गए छोटू सिंह अब नागरिक परिषद से भी हटाए गएSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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