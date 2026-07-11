/जदयू से 6 साल के लिए निकाले गए छोटू सिंह पर एक और एक्शन, नागरिक परिषद के महासचिव पद से हटाए गए

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जदयू से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किए गए अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह पर अब एक और एक्शन हो गया. बिहार सरकार ने उन्हें नागरिक परिषद के महासचिव पद से मुक्त कर दिया है. इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है.
सरकारी पद से बर्खास्तगी
जदयू से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह को मिले सरकारी लाभ और पद को भी वापस ले लिया गया है. मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश के मुताबिक, अब वह बिहार नागरिक परिषद के महासचिव नहीं रहे.
जदयू से 6 साल के लिए निकाले जा चुके हैं छोटू सिंह
दरअसल, अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह को हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोपों के चलते 6 वर्षों के लिए जदयू से निष्कासित कर दिया गया था. जदयू से निकाले जाने के बाद से ही उनके इस सरकारी पद पर बने रहने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर पूरी तरह से विराम लगा दिया है.
नीतीश कुमार के रहे हैं करीबी!
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जदयू के कद्दावर नेताओं में अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह की गिनती होती थी. ऐसे में उन पर हुई इस दोहरी और बड़ी गाज से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा