15 से 18 मार्च के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे सकते हैं इस्तीफा- सूत्र

Bihar News: बिहार के सीए नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के अकटलों के बीच 15 से 18 मार्च के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं. सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:00 PM IST

सीएम नीतीश कुमार (File Photo)
CM Nitish Kumar: बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार 15 से 18 मार्च के बीच अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. बताया जा रहा है कि बुधवार शाम 4 बजे से ही राज्यसभा नामांकन के लिए दस्तावेजों की तैयारी शुरू हो चुकी है. माना जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद इस बार उच्च सदन का रुख कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा के इस्ताफा देने के अटकलों के बीच उनके बदले भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है. सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की बात चल रही है. नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने भी इस बात की पुष्टि की है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी से सीएम पद के लिए नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और डॉक्टर प्रेम कुमार के नामों की चर्चा चल रही है.

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 से 18 मार्च के बीच इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद राज्य में नए मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं. नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राज्य में नए डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं. हालांकि जनता दल यूनाइटेड की ओर से वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भी राज्यसभा के लिए सशक्त उम्मीदवार बताए जा रहे हैं.

