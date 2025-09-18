केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब 20 से 25 मिनट तक बातचीत हुई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई.बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अब चुनावी समर में उतरने से पहले की अंतिम तैयारी में जुटे हैं.

इस कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री बुधवार रात पटना पहुंचे हैं. पटना पहुंचने के बाद देर रात उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक लंबी चर्चा की. इसके बाद गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की. सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भाजपा के नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की थी. बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई. अमित शाह ने हर स्तर पर चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा.

अपने बिहार दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री गुरुवार को ही डेहरी ऑनसोन और बेगूसराय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा करेंगे. दोनों बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों के साथ-साथ संगठन और स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. इसके अलावा, संबंधित जिलों के प्रभारी भी भाग लेंगे.

बताया जा रहा है कि अलग-अलग होने वाली इन बैठकों में चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. सूत्रों का मानना है कि इस बैठक में बूथ सशक्तिकरण को लेकर मुख्य फोकस किया जाएगा. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और उत्साह बढ़ाने का भी काम करेंगे. चुनाव के लिहाज से गृह मंत्री अमित शाह के इस बिहार दौरे को काफी अहम माना जा रहा है.

