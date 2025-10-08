BJP और JDU 100-100 सीटों पर लड़ें चुनाव, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ऐसा नहीं चाहते

Bihar Chunav 2025: बिहार में एक तरफ चुनावी बिगुल बज चुका है, वहीं राजनीतिक दलों की तैयारी अभी पूरी हुई नहीं दिख रही है. न तो सत्तारूढ़ एनडीए और न ही विपक्षी महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग की कोई रूपरेखा पेश की गई है. यहां तक की बिहार में मुकाबले को तिकोना बनाने की लड़ाई लड़ रही जन सुराज पार्टी ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं. एनडीए की बात करें तो वहां लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्यूलर के संरक्षक जीतनराम मांझी की वजह से पेंच फंसा हुआ है. चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वे 35 से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो मांझी ने खुलेआम 15 सीटों की डिमांड की है. जीतनराम मांझी बार बार अपनी पार्टी की मान्यता को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं और इसलिए वे 15 सीटों की मांग कर रहे हैं. अगर इन दोनों नेताओं की मांग एनडीए में मान ली गई तो जाहिर है भाजपा और जेडीयू की सीटों की संख्या 100-100 से नीचे सिमट जाएगी.

न तो भाजपा और न ही जेडीयू चाहेगी कि उन्हें 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन चिराग पासवान और जीतनराम मांझी अगर अपनी पार्टियों के लिए इतनी सीटें मांग रहे हैं तो जाहिर है कि वे चाहते हैं कि भाजपा और जेडीयू 100-100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ें. मान लीजिए, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की मांग मान ली जाती है और उन्हें क्रमश: 35 और 15 सीटें दे दी जाती हैं तो 193 सीटें बचेंगी. इनमें से उपेंद्र कुशवाहा को अगर 7 सीटें दे दी जाती हैं तो 186 सीटें बचती हैं. अब इन दोनों को अगर बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो भाजपा और जेडीयू दोनों के खाते में 93-93 सीटें आएंगी.

अगर ऐसा होता है तो भाजपा और जेडीयू की बिहार विधानसभा में औकात बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि इनके सामने राष्ट्रीय जनता दल 130 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पर मंथन कर रहा है. हालांकि सभी दलों के नेता चाहते हैं कि उनकी पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन उसके लिए जीत के समीकरण, जातीय समीकरण, प्रत्याशियों की मजबूती आदि पर भी फोकस करना होता है. पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान लड़े तो 137 सीटों पर थे, लेकिन एक ही विधायक जिता पाए थे. हां, उनकी वजह से जेडीयू करीब 30 सीटें हार गई थी.

चिराग पासवान इसी हराने की क्षमता का मोलभाव कर रहे हैं. इसी कारण बिहार में वे अपने मौजूदा वोट बैंक की तुलना में ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं. बिहार में चिराग पासवान का 5 से 6 प्रतिशत का सॉलिड वोट बैंक है, लेकिन वे विधानसभा की 15 प्रतिशत यानी 35 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, जबकि 10 प्रतिशत यानी 25 सीटें उनको पेशकश की जा रही हैं. जीतनराम मांझी तो खुलेआम मान्यता को लेकर बयान दे रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की एक सोच शायद यह भी हो सकती है कि भाजपा और जेडीयू की सीटों और लोजपा रामविलास की सीटों में बहुत ज्यादा का फासला न हो.

हालांकि इस बात की संभावना ना के बराबर है कि भाजपा और जेडीयू 100 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ें. भले ही चिराग पासवान को किसी और तरह से मनाया जाए, भले ही इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कूदना पड़े या फिर राज्यसभा और विधान परिषद की एकाध सीटों की पेशकश की जाए. 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना मतलब भाजपा और जेडीयू दोनों के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है. हालांकि बिहार में गठबंधन की राजनीति का दौर है. देखना यह है कि चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की डिमांड एक्सप्रेस किस स्टॉपेज पर खत्म होती है.