मान गए चिराग और मांझी! 13 अक्टूबर को एनडीए जारी कर सकता है ज्वाइंट लिस्ट

NDA Seat Sharing: चिराग पासवान मान गए हैं! ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि एक ​ही दिन में पहली बार वे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से नहीं मिले, लेकिन दूसरी बार मुलाकात हो गई. नित्यानंद राय उनसे मिलने के बाद बिहार प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले और उनसे बातचीत से निकले मुद्दों के बारे में जानकारी दी. चिराग पासवान के साथ जीतनराम मांझी से भी अंदरखाने बातचीत चल रही है और उनके भी अब राजी होने की खबरें आ रही है. खबर यह भी आ रही है कि 11 अक्टूबर को भाजपा कोर ग्रुप की नई दिल्ली में बैठक होगी. उसके एक दिन बाद 12 अक्टूबर को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और 13 अक्टूबर को एनडीए संयुक्त रूप से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकता है.

दरअसल, जेडीयू ने एनडीए के अन्य घटक दलों से बातचीत का जिम्मा भाजपा पर डाल दिया है. भाजपा और घटक दलों के नेताओं से बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि एक दो दिनों में कोई सहमति बन जाए. इस बीच भाजपा ने अपने हिस्सों की सीटों के लिए पूरा होम​वर्क कर लिया है. पटना में एक दिन पहले राज्य चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों का नाम तय कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है, जिसे 11 और 12 अक्टूबर की बैठक में मंजूरी मिल सकती है. बिहार राज्य चुनाव समिति ने हर सीट के लिए 3 प्रत्याशियों का पैनल भेजा है. हालांकि जिन वरिष्ठ नेताओं की सीटें पक्की हैं, वहां के लिए कोई पैनल नहीं भेजा गया है.

सबसे पहले 11 अक्टूबर को भाजपा कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक होगी. उसके अगले दिन 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे. इसी बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है और उसके अगले दिन 13 अक्टूबर को एनडीए की ओर से संयुक्त रूप से पहली सूची के प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है. एनडीए नेताओं की मौहजूगी से एकजुटता का संदेश दिया जा सकता है.

इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हमारी मुस्कान ही बता रही है कि सब कुछ ठीक है. चिराग पासवान से मिलने के बाद नित्यानंद राय बिहार प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुंचे और उन्हें फीडबैक दिया.