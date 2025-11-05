Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2990102
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान की अपील, बोले– आपका एक वोट बिहार के भविष्य की तस्वीर बदलेगा

Bihar Chunav 2025: चुनाव से एक दिन पहले चिराग पासवान ने बिहार की जनता को संबोधित एक भावनात्मक खुला पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि यह चुनाव आने वाले पाच वर्षों के भविष्य और बिहार की दिशा तय करेगा.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 07:18 PM IST

Trending Photos

चिराग पासवान की अपील, बोले– आपका एक वोट बिहार के भविष्य की तस्वीर बदलेगा
चिराग पासवान की अपील, बोले– आपका एक वोट बिहार के भविष्य की तस्वीर बदलेगा

Bihar Chunav 2025: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले बुधवार को लोगों के नाम एक खुला पत्र लिखा है. उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव आने वाले पांच सालों का भविष्य तय करेगा. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने पत्र में लिखा है कि बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है. ये हम सबको तय करना है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा बिहार देना चाहते हैं. ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक ऐसा बिहार बनाएं, जहां युवा को रोजगार अपने घर में मिले. ऐसा बिहार जहां किसान को सम्मान और समर्थन मिले. ऐसा बिहार जहां हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाए. ऐसा बिहार जहां हर घर सुरक्षित, हर सड़क जुड़ी हुई और हर परिवार सशक्त हो.

उन्होंने कहा कि हमारा बिहार हमेशा से अद्भुत रहा है. यही वह भूमि है, जहां ज्ञान का प्रकाश नालंदा और विक्रमशिला से दुनिया तक पहुंचा. जहां मूल्य, अध्यात्म, न्याय और समाज सुधार की अग्नि अशोक और बौद्ध परंपरा से प्रज्ज्वलित हुई.

यह भी पढ़ें: चुनाव के पहले चरण से पहले सासाराम में गरजे योगी

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा, 'आज भी यहां के हर घर का युवा परिश्रम से इतिहास लिखता है. ऐसे में अपने बिहार की पहचान को देश और विश्व स्तर पर पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है. हमने पिछले दिनों छठ महापर्व देखा है, जिसमें देश और दुनिया में बिहार को अलग पहचान मिली है. बिहारी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो या उद्यम.

उन्होंने लोगों से अपने-अपने मतदान केंद्रों पर जाने और एक नए, विकसित, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में अपना योगदान देने का आग्रह करते हुए कहा कि आपका एक बहुमूल्य वोट 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' के सपनों को साकार करेगा. आपका एक वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बनाएगा. उन्होंने अपनी पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि पूरे समर्पण के साथ इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और बिहार की महान जनता को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक करें. आपका ये परिश्रम हम सबके भविष्य को सुरक्षित करेगा और बिहार के उज्ज्वल भविष्य की नींव बनेगा.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Chirag Paswan

Trending news

bihar chunav 2025
मनोज तिवारी बोले- बिहार को फिर से ‘मोदी-नीतीश’ के हाथों में देना जरूरी
bihar chunav 2025
यह केवल स्याही नहीं बल्कि वोट देने का प्रमाणपत्र भी है, जानें इसके वैज्ञानिक पहलू
Jharkhand news
पलामू टाइगर रिजर्व में जंगली हाथी की रहस्यमयी मौत से हड़कंप
bihar chunav 2025
चुनाव के पहले चरण से पहले सासाराम में गरजे योगी
Motihari News
ज़ी बिहार झारखंड की रिपोर्ट के बाद मोतिहारी के 'भूतबंगला बूथ' की सफाई शुरू
Bihar chunav 2025
पंडारक कांड का असर इतना व्यापक है कि आज पूरा मोकामा ‘अनंतमय’ हो चुका है: ललन सिंह
bihar chunav 2025
बूथों पर तैयारियां पूरी, अधिकारी बोले – निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कमर कसी
bihar chunav 2025
ADR रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, 27% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: मुझे वोट डालना है लेकिन ID घर पर रह गई – क्या करूं?
Lalan Singh
Lalan Singh Controversy: चुनाव आयोग की कार्रवाई पर ललन सिंह ने दी सफाई