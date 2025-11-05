चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान की अपील, बोले– आपका एक वोट बिहार के भविष्य की तस्वीर बदलेगा

Bihar Chunav 2025: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले बुधवार को लोगों के नाम एक खुला पत्र लिखा है. उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव आने वाले पांच सालों का भविष्य तय करेगा. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने पत्र में लिखा है कि बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है. ये हम सबको तय करना है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा बिहार देना चाहते हैं. ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक ऐसा बिहार बनाएं, जहां युवा को रोजगार अपने घर में मिले. ऐसा बिहार जहां किसान को सम्मान और समर्थन मिले. ऐसा बिहार जहां हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाए. ऐसा बिहार जहां हर घर सुरक्षित, हर सड़क जुड़ी हुई और हर परिवार सशक्त हो.

उन्होंने कहा कि हमारा बिहार हमेशा से अद्भुत रहा है. यही वह भूमि है, जहां ज्ञान का प्रकाश नालंदा और विक्रमशिला से दुनिया तक पहुंचा. जहां मूल्य, अध्यात्म, न्याय और समाज सुधार की अग्नि अशोक और बौद्ध परंपरा से प्रज्ज्वलित हुई.

उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा, 'आज भी यहां के हर घर का युवा परिश्रम से इतिहास लिखता है. ऐसे में अपने बिहार की पहचान को देश और विश्व स्तर पर पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है. हमने पिछले दिनों छठ महापर्व देखा है, जिसमें देश और दुनिया में बिहार को अलग पहचान मिली है. बिहारी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो या उद्यम.

उन्होंने लोगों से अपने-अपने मतदान केंद्रों पर जाने और एक नए, विकसित, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में अपना योगदान देने का आग्रह करते हुए कहा कि आपका एक बहुमूल्य वोट 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' के सपनों को साकार करेगा. आपका एक वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बनाएगा. उन्होंने अपनी पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि पूरे समर्पण के साथ इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और बिहार की महान जनता को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक करें. आपका ये परिश्रम हम सबके भविष्य को सुरक्षित करेगा और बिहार के उज्ज्वल भविष्य की नींव बनेगा.

इनपुट: आईएएनएस

