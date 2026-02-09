Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3103159
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'राहुल गांधी की जिद ने लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया...', संसद में हंगामे पर चिराग पासवान ने साधा निशाना

Chirag Paswan News: विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण संसद का बजट सत्र लगातार प्रभावित हो रहा है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है. चिराग ने कहा कि राहुल गांधी की जिद के कारण न केवल सदन की कार्यवाही रुक रही है, बल्कि अन्य विपक्षी दलों की आवाज भी दब रही है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे जनता के प्रति जबाबदेही से भाग रहे हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:19 AM IST

Trending Photos

चिराग पासवान
चिराग पासवान

Chirag Paswan On Rahul Gandhi: संसद के बजट सत्र में विपक्ष अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है. सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष इस बात से नाराज है कि स्पीकर ने राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया. इसको लेकर बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है. चिराग ने कहा कि राहुल गांधी की जिद के कारण लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया जा रहा है. चिराग ने कहा कि बजट पर चर्चा होना अभी बाकी है, लेकिन विपक्ष एक सोची-समझी राजनीति के तहत सदन को बाधित कर रहा है. 

उन्होंने विपक्ष की इस भूमिका को निंदनीय बताया और कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा नहीं होने दी गई. राहुल गांधी की जिद पर तंज कसते हुए चिराग ने सीधा आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 'जिद' के कारण न केवल सदन की कार्यवाही रुक रही है, बल्कि अन्य विपक्षी दलों की आवाज भी दब रही है. चिराग के अनुसार, राहुल गांधी की हठ के कारण अन्य दल अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, जबकि आसन इस पर स्पष्ट व्यवस्था दी जा चुकी थी. 

ये भी पढ़ें- बेतिया पहुंचे मुकेश सहनी, बिहार चुनाव में जनता को बताया हार की वजह, कह दी बड़ी बात

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सदन में मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कागज फाड़ना और आसन के सामने खड़े होकर हंगामा करना, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है. इस पर ममता बनर्जी और क्षेत्रीय दलों की चुप्पी पर सवाल चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपने मुद्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) में अपनी बात रखने का मौका आता है, तो उनके सांसद राहुल गांधी की जिद के कारण चुप रहते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी के पास जनता की बात रखने का यह सबसे सही समय नहीं था?

चिराग ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि सदन ही वह माध्यम है, जहां जनता की समस्याओं को रखा जाता है, लेकिन विपक्ष इसे केवल राजनीति का अखाड़ा बना रहा है. चिराग पासवान ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी के अहंकार और जिद के कारण पूरे विपक्ष का नुकसान हो रहा है और वे जनता के प्रति जबाबदेही से भाग रहे हैं. ऐसे मे जनता का पैसा भी बर्बाद हो रहा है.

TAGS

Chirag PaswanRahul GandhiBihar politics

Trending news

Darbhanga News
मासूम से दरिंदगी पर बवाल, अब बवालियों पर एक्शन, 30 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ FIR
Ranchi News
प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत; युवक का कटा सिर-धड़ बरामद, प्राइवेट पार्ट्स भी काटे
Mukesh Sahani
बेतिया पहुंचे मुकेश सहनी, बिहार चुनाव में जनता को बताया हार की वजह, कह दी बड़ी बात
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, नितिन नवीन भी आ रहे पटना, देखें पल-पल की अपडेट
nitin Nabin
आज पटना पहुंच रहे नितिन नवीन, एयरपोर्ट से BJP ऑफिस तक ट्रैफिक डायवर्ट, देखें रूट मैप
Pappu Yadav
PMCH से बेऊर जेल शिफ्ट किए गए सांसद पप्पू यादव, जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई
Pappu Yadav
पप्पू यादव की गिरफ्तारी मामले में विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है: चिराग पासवान
Nawada News
2 साल पहले हुई थी लव मैरिज, अब दहेज की बलि चढ़ी! पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज
Tej Pratap Yadav
'मेरा कोई बेटा-बेटी नहीं, अनुष्का यादव से मेरा कोई रिश्ता नहीं', तेज प्रताप की सफाई
sneha missing case
GNM ट्रेनिंग के लिए निकली थी स्नेहा, 21 दिन से लापता, गिरफ्तारी के बाद भी सुराग नहीं