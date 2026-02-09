'राहुल गांधी की जिद ने लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया...', संसद में हंगामे पर चिराग पासवान ने साधा निशाना

Chirag Paswan On Rahul Gandhi: संसद के बजट सत्र में विपक्ष अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है. सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष इस बात से नाराज है कि स्पीकर ने राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया. इसको लेकर बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है. चिराग ने कहा कि राहुल गांधी की जिद के कारण लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया जा रहा है. चिराग ने कहा कि बजट पर चर्चा होना अभी बाकी है, लेकिन विपक्ष एक सोची-समझी राजनीति के तहत सदन को बाधित कर रहा है.

उन्होंने विपक्ष की इस भूमिका को निंदनीय बताया और कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा नहीं होने दी गई. राहुल गांधी की जिद पर तंज कसते हुए चिराग ने सीधा आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 'जिद' के कारण न केवल सदन की कार्यवाही रुक रही है, बल्कि अन्य विपक्षी दलों की आवाज भी दब रही है. चिराग के अनुसार, राहुल गांधी की हठ के कारण अन्य दल अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, जबकि आसन इस पर स्पष्ट व्यवस्था दी जा चुकी थी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सदन में मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कागज फाड़ना और आसन के सामने खड़े होकर हंगामा करना, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है. इस पर ममता बनर्जी और क्षेत्रीय दलों की चुप्पी पर सवाल चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपने मुद्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) में अपनी बात रखने का मौका आता है, तो उनके सांसद राहुल गांधी की जिद के कारण चुप रहते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी के पास जनता की बात रखने का यह सबसे सही समय नहीं था?

चिराग ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि सदन ही वह माध्यम है, जहां जनता की समस्याओं को रखा जाता है, लेकिन विपक्ष इसे केवल राजनीति का अखाड़ा बना रहा है. चिराग पासवान ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी के अहंकार और जिद के कारण पूरे विपक्ष का नुकसान हो रहा है और वे जनता के प्रति जबाबदेही से भाग रहे हैं. ऐसे मे जनता का पैसा भी बर्बाद हो रहा है.