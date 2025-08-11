Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव से पहले चिराग को तगड़ा झटका, 139 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी
Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव से पहले चिराग को तगड़ा झटका, 139 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी

Chirag Paswan News: चिराग पासवान की पार्टी के 139 नेताओं ने एक साथ लोजपा-रामविलास से इस्तीफा दे दिया है. पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने जमुई से सांसद, बिहार प्रभारी और पार्टी के मुख्य सचेतक अरुण भारती पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 11, 2025, 07:55 AM IST

चिराग पासवान
चिराग पासवान

Chirag Paswan News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को तगड़ा झटका लगा है. उनकी पार्टी के 139 नेताओं ने एक साथ लोजपा-रामविलास से इस्तीफा दे दिया है. सामूहिक इस्तीफा देने वालों में पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश सचिव भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, सभी नेता सारण जिले से संबंधित हैं. इस्तीफा देने वालों में 39 मंडल समिति सदस्य, 16 प्रखंड अध्यक्ष, 30 महिला समिति सदस्य और 40 नगर निकाय समिति से जुड़े लोग हैं. पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने जमुई से सांसद, बिहार प्रभारी और पार्टी के मुख्य सचेतक अरुण भारती पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं.

नेताओं का आरोप है कि अरुण भारती और खगड़िया सांसद राजेश वर्मा तानाशाही रवैया अपना रहे हैं. इस्तीफा देने वालों ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती पार्टी को एक कंपनी की तरह चला रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 'संकल्प यात्रा के नाम पर सारण से जबरन वसूली की गई और विरोध करने पर कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया. लोजपा-रामविलास से इस्तीफा देने वाले दीपक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि इस्तीफा देने के बावजूद वे एनडीए में बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि सभी नेता मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे.

इससे पहले खगड़िया जिले में लोजपा-रामविलास पार्टी के अंदर बगावत देखने को मिली थी. यहां भी 38 नेताओं ने सामुहिक इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफा देने वाले नेताओं ने खगड़िया सांसद राजेश वर्मा से नाराज होकर पार्टी छोड़ी थी. हालांकि, पार्टी के प्रदेश सचिव डॉ. पवन जायसवाल, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनीष कुमार ने इन खबरों का खंडन किया था. उन्होंने कहा था कि पूर्व जिलाध्यक्ष शिवराज यादव और कुछेक अन्य व्यक्तियों के द्वारा भ्रामक खबर फैलाई गई है. उन्होंने बताया था कि जिन 38 लोगों के पार्टी छोड़ने की बात कही गई है, उनमें से 28 हमारे साथ हैं और अपनी निष्ठा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के प्रति व्यक्त की है.

