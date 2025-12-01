Bihar Politics: बिहार में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, 6 में से 4 विधायक ज्वाइन कर सकते हैं NDA

Bihar Politics: महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस के 4 विधायक नहीं पहुंचे थे. इसके बाद अब केंद्रीय मंत्री और लोजपा-रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वे नहीं जानते कि कौन किसके साथ जाएगा, लेकिन कई विधायक ऐसे हैं, जो एनडीए के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र और बिहार के विकास को गति देना चाहते हैं.
Chirag Paswan News: बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद राजद और कांग्रेस में खींचतान देखने को मिल रही है. दोनों दल एक-दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में जुटे हैं, जिसके कारण जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा-रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है. चिराग का कहना है कि विपक्ष अब पूरी तरह से धराशाई हो चुका है और उन्हें नहीं लगता कि कोई विधायक अब इस डूबती नाव में रहना चाहता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे नहीं जानते कि कौन किसके साथ जाएगा, लेकिन कई विधायक ऐसे हैं, जो एनडीए के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र और बिहार के विकास को गति देना चाहते हैं.
चिराग पासवान के इस बयान से सियासी पारा काफी चढ़ गया है. उनका बयान ऐसे वक्त आया है जब महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस के 4 विधायक नहीं पहुंचे थे. सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है.
