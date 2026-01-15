चिराग के घर दही-चूड़ा भोज में नीतीश कुमार ने दी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि, 'बिहार फर्स्ट' पर हुई खास चर्चा

Chirag Paswan: बिहार में सियासी दही-चूड़ा भोज का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के यहां दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया. इस भोज में एनडीए के कई दिग्गज नेता पहुंचे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मकर संक्रांति के अवसर पर लोजपा (रामविलास) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम में शामिल हुए. इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि भी दी.

वही मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीभी चिराग पासवान के यहां पहुंचे. थोड़ी देर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी चिराग पासवान के भोज में पहुंचे हैं. नितिन नवीन के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित एनडीए के बड़े नेता पहुंचे हैं वही जेडयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी भोज में शामिल हुए.

LJP (R) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मकर संक्रांति के मौके पर सभी को बधाई दी. उन्होंने कहा कि आज के दिन नव वर्ष की असली शुरुआत होती है और यह परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है. चिराग पासवान ने बताया कि आज एनडीए के तमाम नेता दही-चूड़ा के भोज में शामिल हुए, जो यह दर्शाता है कि सभी बिहार को आगे ले जाने और प्रधानमंत्री के 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से वह काम कर रहे हैं, वह बिहार के विकास के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है. चिराग पासवान ने कहा कि थोड़ी देर के लिए उनसे हुई बातचीत में 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने तेज प्रताप यादव के बारे में कहा कि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि वह इस गठबंधन या पार्टी में शामिल होंगे, इसलिए इस विषय पर बयान देना सही नहीं होगा.

तेज प्रताप यादव के फोन नहीं उठाने के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि कभी-कभी व्यस्तता के कारण ऐसा हो जाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि तेज प्रताप यादव उनके परिवार से हैं और वे नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो. चिराग ने कहा कि वह मेरे छोटे भाई के समान हैं, इसलिए इस मामले को लेकर कोई तनाव नहीं होना चाहिए.

