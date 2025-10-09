Advertisement
Bihar Chunav 2025: अब शाह और नड्डा से ही बात करेंगे चिराग पासवान, नित्यानंद राय से मिले तक नहीं

Bihar NDA Seat Sharing: बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है. लोजपा-रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात तक नहीं की. इससे सियासी गलियारों का पारा काफी चढ़ गया है. हालांकि, एनडीए अभी भी ऑल इज वेल की बात कह रहा है.

Oct 09, 2025

Chirag Paswan Latest News: बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है. लोजपा-रामविलास प्रमुख चिराग पासवान काफी नाराज बताए जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, अगर चिराग को मनमाफिक सीटें नहीं मिलती हैं तो वह एनडीए छोड़ भी सकते हैं. इसके संकेत साफ नजर आ रहे हैं. लोजपा प्रमुख ने अब बीजेपी के सेकेंड लीडरशिप से बातचीत करनी बंद कर दी है. अभी थोड़ी देर बाद बिहार बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने पहुंचे थे, लेकिन लोजपा प्रमुख उससे पहले ही अपने बंगले से बाहर चले गए थे. नित्यानंद राय ने करीब 30 मिनट तक इंतजार किया लेकिन चिराग वापस नहीं आए. इसके बाद बीजेपी नेता चिराग की मां से मिलकर वापस लौट गए.

चिराग के बंगले से बाहर निकलने के बाद नित्यानंद राय को पत्रकारों ने घेर लिया. पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि इस घर में चिराग के अभिभावक रहते हैं और हम लोगों के भी वे अभिभावक हैं. हम दोनों के जो आदरणीय हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए थे. चिराग पासवान के नाराज होने की बात पर नित्यानंद राय ने कहा कि कौन कह दिया आपको की, चिराग नाराज हैं. नाराज नहीं हैं. इसके बाद नित्यानंद राय वहां से निकल गए. 

 

ये भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Live: बीजेपी से टिकट कटने वाले कई विधायक तेजस्वी के संपर्क में, जल्द ही RJD में हो सकते हैं शामिल

उधर, पटना में आज लोजपा-रामविलास पार्टी की अहम बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता डॉ. अरुण भारती ने की. बैठक समाप्त होने के बाद लोजपा-रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि सभी नेताओं ने सर्व सहमति से फैसला लिया है कि लोकसभा के सीट के हिसाब से सीट मिले. राजू तिवारी ने कहा कि सभी फैसले चिराग पासवान ही लेंगे. वहीं लोजपा-रामविलास की सांसद वीणा देवी ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है. अभी थोड़ा देर में मीटिंग होगी और सबकुछ फाइनल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश आएगा, उसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी.

