Patna News: चिराग ने प्रकाश चंद्र और संगीता देवी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा में मिला अहम दायित्व

LJP-Ramvilas News: लोजपा-रामविलास से बलरामपुर की विधायक संगीता देवी और ओबरा विधायक प्रकाश चंद्र को विधानसभा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. चिराग ने विधायक संगीता देवी को विधानसभा का मुख्‍य सचेतक तो वहीं प्रकाश चंद्र को सदन में विधायक दल का उप-नेता नियुक्त किया है. इसके साथ ही डेहरी के विधायक राजीव रंजन सिंह सचेतक बनाए गए हैं. पार्टी के राष्‍ट्रीय प्रधान महासचिव अब्‍दुल खालिक ने विधानसभा अध्‍यक्ष को को एक पत्र लिखकर सूचित कर दिया है.

इससे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया था. पार्टी ने राजू तिवारी के नेतृत्व में लगातार दूसरे चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है. विधानसभा चुनाव में लोजपा-रामविलास पार्टी को एनडीए में 29 सीटें मिली थीं, जिसमें से पार्टी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अपने हिस्से की सभी पांचों सीटों को जीता था. यही वजह रही कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने राजू तिवारी को सदन में विधायक दल का नेता की जिम्मेदारी सौंपी थी.

दूसरी ओर नव निर्वाचित विधायकों को आवास का आवंटन कर दिया गया. विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने शनिवार (06 दिसंबर) को 220 नवनिर्वाचित सदस्यों को आवास आवंटित करने का आदेश दिया है. यह पहली बार हुआ कि शपथ ग्रहण के सप्ताह भर के भीतर ही विधायकों को आवास मिल गया है. आवंटन की अधिसूचना जारी हो गई है. वहीं मंत्री बने विधायकों को अलग सरकारी आवास मिलता है. सभी मंत्रियों को भी सरकारी बंगला आवंटित हो गया है.