Chirag Paswan: बिहार में कांग्रेस की पिछलग्गू बनकर घूम रहे है राजद, चिराग का तेजस्वी पर बड़ा वार

Bihar Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने विपक्ष पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का बार-बार बिहार आना इस बात का सबूत है कि बिहार मोदी जी की प्राथमिकताओं में है. हर बार हजारों करोड़ की सौगात देकर वे बिहार के विकास के संकल्प को मजबूत कर रहे हैं. विपक्ष के सवाल को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष घबराया हुआ है कि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है. पहले वे कहते थे कि प्रधानमंत्री बिहार को देखने नहीं, आते, लेकिन आज जब लगातार प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं, तो विपक्ष बौखलाया हुआ है और झूठे आरोपों का सहारा ले रहा है.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सोशल मीडिया बयान पर भी चिराग ने तीखी प्रतिक्रिया दी. लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मोदी का दौरा जदयू का पिंडदान है. इस पर चिराग पासवान ने कहा, नीतियों पर सवाल उठाइए, फैसलों पर बहस कीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ऐसे अपशब्दों का अपयोग कतई उचित नहीं है. मैं इसकी निंदा करता हूं.

राहुल गांधी को पीएम बनने को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि राजद अब कांग्रेस के पीछे पिछलग्गू बन गई है. राजद जिसका बिहार में कभी मजबूत जनाधार था, आज कांग्रेस जैसे कमजोर दल के सहारे अपनी नैया पार करने की कोशिश कर रही है. यह साफ है कि राजद का जनाधार बिहार में कमजोर हो गया है.

लोकसभा में नए बिल को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि यह वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार पर जब जेल जाते हैं तो परिवार के दूसरे सदस्यों को कुर्सी देते हैं. ऐसे में जब-जब प्रदर्शित की बात आएगी जब जब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार्यों पर कार्रवाई की बात आएगी तो कांग्रेस राजद जैसे दलों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी. क्योंकि इनका आधार ही भ्रष्टाचार है.

इनपुट: सुन्दरम

