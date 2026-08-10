/चिराग पासवान के नेतृत्व में LJP(R) का महामंथन, चुनावी तैयारियों से लेकर संगठन विस्तार तक बनेगी रणनीति: संजय पासवान

Sanjay paswan: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है. बैठक में देशभर से प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं. इस दौरान संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हो सकती है. बिहार सरकार में मंत्री और लोजपा(आर) नेता संजय पासवान ने कहा कि आज मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आया हूं. विधायक बनने के बाद यह पहली बार है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है. पूरे देश से सभी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सब लोग आए हैं. आज महत्वपूर्ण निर्णय होंगे. हमारे नेता चिराग पासवान आज जो भी दिशा निर्देश देंगे, हम सब लोग उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे.