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चिराग पासवान के नेतृत्व में LJP(R) का महामंथन, चुनावी तैयारियों से लेकर संगठन विस्तार तक बनेगी रणनीति: संजय पासवान

Sanjay paswan: नई दिल्ली में चिराग पासवान की अध्यक्षता में LJP(R) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई. बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हो रही है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 10, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:11 PM IST
चिराग पासवान के नेतृत्व में LJP(R) का महामंथन, चुनावी तैयारियों से लेकर संगठन विस्तार तक बनेगी रणनीति: संजय पासवान
Image Credit: संजय पासवान, मंत्री, बिहार सरकार

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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