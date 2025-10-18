Advertisement
Bihar Chunav 2025: सीटें फाइनल होने के बाद अमित शाह और चिराग की पहली मुलाकात, 100% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य!

Bihar Assembly Election 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से चिराग पासवान ने मुलाकात की. इस मुलाकात में चुनावी रणनीतियों पर की चर्चा की गई. चिराग ने अमित शाह से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में जीत का दावा किया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 18, 2025, 03:23 PM IST

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले चिराग
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले चिराग

Chirag Paswan meet Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं. शनिवार को उनसे लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने मुलाकात की और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुलाकात के बाद लोजपा (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए की जीत का दावा किया. मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य इस चुनाव में भी 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतना होगा.

उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन सुचारू रूप से चल रहा है, सीटों को लेकर कोई भ्रम नहीं है और हर पार्टी को उचित सम्मान दिया गया है. उन्होंने भाजपा और जदयू को धन्यवाद देते हुए कहा कि दोनों ने बड़ा दिल दिखाया है. हम लोगों के सारे नामांकन तय हो चुके हैं. महागठबंधन की तरह कोई संशय नहीं है. अब हमने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है.

उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां महागठबंधन एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास कर रहा है, वहीं हम चुनावी मैदान में हैं. उन्होंने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा कि गठबंधन ही नहीं कह रहा है. ऐसे में अगर कार्यकर्ता सोचते हैं कि जनता इन्हें स्वीकार करेगी, तो मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन में इतना संशय हो, वह बिहार को विकास की सोच पाएगा.

उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में कुछ भी सही नहीं है. विवाद चरम पर है. उन्होंने बताया कि वह आज गोविंदगंज जा रहे हैं, जहां उनके प्रत्याशी राजू तिवारी के नामांकन में जनसभा होगी. चिराग ने विश्वास जताया कि एनडीए एकजुट है और हम लोगों की ऐतिहासिक जीत होगी.

यह भी पढ़ें: बिहार में NDA को जीत दिलाएंगे PM मोदी के '5 प्यारे', समझिए B+J+L+H+R का सियासी साइंस

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीट मिली हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

यह भी पढ़ें: तेजस्वी की राह में रोड़ा बने तेज प्रताप!राघोपुर से छोटे भाई के खिलाफ उतारा प्रत्याशी

