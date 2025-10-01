Bihar Chunav 2025: NDA में कब तक होगा सीट शेयरिंग? चिराग पासवान ने दी जानकारी, मांझी पर भी बड़ा बयान

Chirag Paswan On Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. चुनाव आयोग इस सप्ताह के अंत तक बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, लेकिन एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि छोटे-छोटे दलों की प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण बीजेपी और जेडीयू के लिए सीटों का गुणा-गणित सुलझाना बड़ा मुश्किल हो गया है. आखिर एनडीए में सीट शेयरिंग कब तक होगी, केंद्रीय मंत्री और LJPR अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसकी जानकारी दी है. चिराग ने कहा कि सभी घटक दलों की अहमियत के अनुसार यह हो जाएगा. उन्होंने बताया कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर 6 बार की बातचीत हो चुकी है. इस बार भी सब ठीक रहेगा.

हम संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के साथ अपने रिश्तों को लेकर चिराग ने कहा कि एनडीए में सबकुछ सामान्य है. पूरा एनडीए एकजुट है. कहीं कोई समस्या नहीं है. अपने चुनाव लड़ने को लेकर चिराग ने कहा कि NDA में सीट बंटवारे का फार्मूला तय होने के बाद मेरी पार्टी निर्णय लेगी कि मैं या कोई अन्य सांसद, विधानसभा चुनाव लड़े या नहीं. उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमें सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी. प्रशांत किशोर की ओर से एनडीए के बड़े नेताओं और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने पर चिराग ने कहा कि चुनाव के समय ऐसे आरोप लगाना कई सवालों और संशय पैदा करता है, फिर भी जिनको लेकर बाते हो रही हैं, वे अपना पक्ष रख रहे हैं.

ये भी पढ़ें- बिहार SIR में 47 लाख नाम कटे, अब 7.42 करोड़ वोटर बचे, क्या अब भी जुड़ सकता है नाम?

Add Zee News as a Preferred Source

एसआईआर पर चिराग ने कहा कि विपक्ष कही कोई जायज बात न रख कर इधर उधर की बात करती है. विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में घोषित कल्याणकारी उपायों ने बिहार में विपक्ष को पूरी तरह मुद्दाविहीन कर दिया है. ऐसे में हमें उम्मीद है कि वे एसआईआर पर ही राजनीति करते रहें. पवन सिंह की वापसी पर लोजपा-रामविलास सुप्रीमो ने कहा कि पवन सिंह लंबे समय से हमारे गठबंधन का हिस्सा रहे हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ गलतफहमियां हुईं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा. अब अगर वह वापस आते हैं तो निश्चित तौर पर NDA को मजबूती मिलेगी.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!