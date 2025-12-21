Patna News: अपनी ही सरकार के खिलाफ हुए चिराग के विधायक! पटना पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, जानें पूरा मामला

LJPR MLA Arun Sah Angry Over Patna Police: बिहार की एनडीए सरकार में शामिल चिराग पासवान की पार्टी के विधायक अरुण साह ने अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने पटना पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है. दरअसल, हाल ही में पटना पुलिस पर बाढ़ इलाके में हमला हुए था. इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इस घटना के बाद अब पुलिस उपद्रवियों पर कार्रवाई करने में जुटी है और इसी कड़ी में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही है. पुलिस के इस एक्शन से बख्तियारपुर से लोजपा-रामविलास विधायक अरुण साह भड़क गए हैं. उन्होंने पटना पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना जांच के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

चिराग पासवान की पार्टी के विधायक ने कहा कि सुशासन की सरकार में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. पटना पुलिस द्वारा बख्तियारपुर क्षेत्र के 10 लोगों को गिरफ्तार करने पर लोजपा-रामविलास विधायक अरुण साह भड़क गए और सीधा थाने पहुंच गए. वहां पर उन्होंने काफी गरमा-गरमी दिखाई और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इसकी शिकायत करने की बात कही. बता दें कि बाढ़ अनुमंडल के सालिमपुर थाना की गाड़ी पर हुए हमले में घायल पुलिस कर्मी मामला अब राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है. 10 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की खबर पर बख्तियारपुर विधायक अरुण साह ने पूरे मामले की बिना अनुसंधान किए गिरफ्तारी पर विरोध जताया है.

विधायक अरुण साह ने बताया कि शुक्रवार को लखीपुर निवासी कन्हैया शर्मा का शव गंगा से मिलने के बाद परिजन पोस्टमार्टम करवाने बाढ़ गए और पुलिस ने बिना जांच के एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया . पूरी घटना की जानकारी बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को दे दी गई है. वहीं उन्होंने सालिमपुर थानाध्यक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है. पुलिस पर हमला मामले में गिरफ्तार आरोपियों को बाढ़ में मेडिकल करवा कर जेल भेजने की पुलिस ने तैयारी कर ली है.

रिपोर्ट- चंदन राय