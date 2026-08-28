Add Zee Business As A Preferred Source
App

'आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं, सामाजिक न्याय है', मांझी के बयान पर चिराग पासवान का बड़ा बयान

Bihar Politics: चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी और संतोष सुमान के आरक्षण प्रणाली की समीक्षा के बयान पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा कि आरक्षण का आकलन करने का मतलब है लोगों को सिस्टम से बाहर करना और इसके दायरे को कम करना.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Aug 28, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:37 PM IST
'आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं, सामाजिक न्याय है', मांझी के बयान पर चिराग पासवान का बड़ा बयान
Image Credit: चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री (File Photo)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
JSSC-CGL धांधली मामला: CID की बड़ी कार्रवाई, 4 सफल अभ्यर्थी गिरफ्तार
2
3
4
5