'आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं, सामाजिक न्याय है', मांझी के बयान पर चिराग पासवान का बड़ा बयान

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केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग आरक्षण के आकलन की बात करते हैं, वे सही मायनों में आरक्षण और खासतौर पर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को समझ नहीं पा रहे हैं. चिराग पासवान ने आरक्षण मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी.
आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग आरक्षण के आकलन की बात करते हैं, वे सही माइनों में आरक्षण और खासतौर पर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को समझ नहीं पर रहे हैं. आरक्षण का आकलन करने का मतलब है लोगों को सिस्टम से बाहर करना और इसके दायरे को कम करना. संविधान में हर स्तर पर हर तरीके के आरक्षण की व्यवस्था है. जब आप अनुसूचित जाति और जनजाति में आरक्षण की बात करते हैं तो यहां पर आधार आर्थिक हो ही नहीं सकता है. यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है. इसका आधार ही सामाजिक न्याय का रहा है.
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति से आने वाले ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको संविधान ने शेड्यूल किया है, जिनका आधार छुआछूत रहा है, जिनको गांव से दूर रखा जाता था, छूना तो दूर की बात है, देखना पाप माना जाता था. वहीं, शेड्यूल ट्राइब (अनुसूचित जनजाति) का अलग विशेषताएं (वेश-भूषा, रहन-सहन और बोल-चाल) रहे हैं.
चिराग पासवान ने कहा कि इन दो अनुसूचित जाति और जनजाति को शेड्यूल किया गया है, जिसकी वजह से आरक्षण दिया गया है. जब इनको आरक्षण देने का आधार ही भेदभाव रहा है तो इसमें आर्थिक व्यवस्था कैसे जोड़ी जा सकती है. उन्होंने कहा कि मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आज भेदभाव नहीं होते हैं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और माझी के साथ घटनाएं हो रही हैं. आज एकजुट हैं, तब इस वर्ग को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है. सोचिए, जब ये बंट कर तीन-चार प्रतिशत रह जाएंगे तो इनकी बात कौन सुनेगा? आज एक हैं तो आवाज बन रहे हैं, बटेंगे को कोई सुनेगा नहीं.
बता दें कि केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HM) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आरक्षण प्रणाली की समीक्षा की मांग की है और अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण की वकालत की है, जो प्रभावी रूप से 'कोटा के भीतर कोटा' का प्रस्ताव है. बिहार के मंत्री और एचएएम नेता संतोष कुमार सुमन ने भी आरक्षण प्रणाली की समीक्षा के पक्ष में बात की है, जिससे इस मुद्दे पर गठबंधन के भीतर उभरती बहस पर प्रकाश डाला गया है. वहीं, चिराग पासवान की ये टिप्पणियां इस मुद्दे पर एनडीए नेताओं के बीच मतभेदों के बीच आई हैं.
इनपुट: आईएएनएस