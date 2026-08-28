'आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं, सामाजिक न्याय है', मांझी के बयान पर चिराग पासवान का बड़ा बयान

चिराग पासवान ने कहा कि इन दो अनुसूचित जाति और जनजाति को शेड्यूल किया गया है, जिसकी वजह से आरक्षण दिया गया है. जब इनको आरक्षण देने का आधार ही भेदभाव रहा है तो इसमें आर्थिक व्‍यवस्‍था कैसे जोड़ी जा सकती है. उन्‍होंने कहा कि मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्‍या आज भेदभाव नहीं होते हैं? कांग्रेस पार्टी के अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और माझी के साथ घटनाएं हो रही हैं. आज एकजुट हैं, तब इस वर्ग को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है. सोचिए, जब ये बंट कर तीन-चार प्रतिशत रह जाएंगे तो इनकी बात कौन सुनेगा? आज एक हैं तो आवाज बन रहे हैं, बटेंगे को कोई सुनेगा नहीं.