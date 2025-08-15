Chirag Paswan: 'जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं, तबतक...' चिराग पासवान ने NDA को लेकर कह दी बड़ी बात

Chirag Paswan On NDA: बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां बड़ी तेजी के साथ जारी हैं और सियासी दलों में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है. चुनावी साल में लोजपा-रामविलास और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर अटकलबाजी जारी है. वह अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं. इससे सियासी गलियारों में चर्चा है कि चिराग एक बार फिर से एनडीए छोड़ सकते हैं. अब इसको लेकर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है. चिराग पासवान का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है. चिराग ने कहा कि मैंने यह कहा था कि मैं अभी बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं उनका समर्थन कर रहा हूं.

चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से शब्दों को तोड़ मरोड़ के आपकी बातों को दिखाया जाता है. मै इस बात को लेकर कई बार सोचता हूं कि इतना उत्साह मुझे एनडीए से अलग करने को लेकर क्यों बना रहता है. यह बात मेरी समझ से परे है कि हल्का सा आपका बयान कैसे तुरंत आपको गठबंधन से अलग, गठबंधन से दूरी, गठबंधन में दरार दिखाने का प्रयास किया जाता है. चिराग ने कहा कि मैं मानता हूं कि हमारे गठबंधन की मजबूती विपक्षी दलों को परेशान करती है. कांग्रेस-राजद जैसे कई ऐसे दल हैं जो निरंतर इस प्रयास में है कि किसी भी तरीके से 2020 वाली स्थिति फिर से बन जाए.

लोजपा-रामविलास प्रमुख ने कहा कि वह (विपक्षी) चाहते हैं कि NDA से चिराग पासवान अलग हो जाए, ताकि उनकी राह आसान हो जाए. विपक्ष यह जानता है कि जब तक एनडीए एकजुट है, तब तक बिहार में विपक्ष का आना कतई संभव नहीं है. इसीलिए वह हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से गठबंधन के भीतर दरार उत्पन्न हो. चिराग ने आगे कहा कि जिनकी मंशा है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाए तो जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक गठबंधन से अलग होने की सोच तक मेरे जहन में आना संभव नहीं है. चिराग पासवान ने सीटों को लेकर कहा कि अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है. एनडीए को लेकर चिराग ने कहा कि मैं एक मर्यादित गठबंधन में हूं. इस गठबंधन की मर्यादा यह कहती है कि यह तमाम विषय गठबंधन के भीतर तय होंगे और फिर सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा होगी.

