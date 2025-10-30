'उन्हें शर्म आनी चाहिए', PM मोदी पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान

Chirag Paswan on Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है. प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि उनके पास कोई नैतिक आधार नहीं बचा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनको (राहुल गांधी) शर्म आनी चाहिए. जब ​​उनके पास कुछ नहीं बचा है, तो वे ऐसी बातें कहते हैं. यह स्पष्ट है कि उनके पास कोई नैतिक आधार नहीं बचा है.

चिराग पासवान गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होने के लिए छपरा पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा पर उन्होंने कहा कि हम जहां भी जाते हैं, माहौल बेहद उत्साहपूर्ण होता है. मुझे पूरा विश्वास है कि इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम सरकार बनाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं और डबल इंजन वाली सरकार में साल दर साल लगातार काम हो रहा है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी अमर्यादित है. वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हैं. फिर भी उनको इस तरह की टिप्पणी के लिए शर्म नहीं आती है. वह किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं. वे रिजेक्टेड नेता हैं, इसलिए अनाप-शनाप बोलते हैं.

यह भी पढ़ें: 'RJD-कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, रेट लिस्ट जारी किया है', जानिए PM की 10 बड़ी बातें

प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा पर भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि छपरा में आयोजित रैली से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश 12 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगा. एनडीए यहां भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा. प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर भाजपा विधायक जनक सिंह कहते हैं कि पूरा सारण जिला और पूरा प्रदेश राममय हो गया है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार में दो-तिहाई से भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:'बिहारियों को घुसने नहीं देंगे...', बिना नाम लिए PM ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!