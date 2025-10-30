Advertisement
'उन्हें शर्म आनी चाहिए', PM मोदी पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान

Bihar Chunav 2025: चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जनता का भरोसा इस डबल इंजन वाली सरकार पर है. इस डबल इंजन वाली सरकार के नेतृत्व में बिहार स्वर्णिम युग में प्रवेश करने वाला है. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 30, 2025, 03:15 PM IST

पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर राहुल गांधी को चिराग पासवान का जवाब (File Photo)
Chirag Paswan on Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है. प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि उनके पास कोई नैतिक आधार नहीं बचा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनको (राहुल गांधी) शर्म आनी चाहिए. जब ​​उनके पास कुछ नहीं बचा है, तो वे ऐसी बातें कहते हैं. यह स्पष्ट है कि उनके पास कोई नैतिक आधार नहीं बचा है. 

चिराग पासवान गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होने के लिए छपरा पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा पर उन्होंने कहा कि हम जहां भी जाते हैं, माहौल बेहद उत्साहपूर्ण होता है. मुझे पूरा विश्वास है कि इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम सरकार बनाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं और डबल इंजन वाली सरकार में साल दर साल लगातार काम हो रहा है.

बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी अमर्यादित है. वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हैं. फिर भी उनको इस तरह की टिप्पणी के लिए शर्म नहीं आती है. वह किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं. वे रिजेक्टेड नेता हैं, इसलिए अनाप-शनाप बोलते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा पर भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि छपरा में आयोजित रैली से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश 12 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगा. एनडीए यहां भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा. प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर भाजपा विधायक जनक सिंह कहते हैं कि पूरा सारण जिला और पूरा प्रदेश राममय हो गया है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार में दो-तिहाई से भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं.

इनपुट: आईएएनएस

