बिहार में त्योहारों और चुनाव का संगम, एनडीए को मिलेगी प्रचंड जीत: चिराग पासवान

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री और LJP प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच दिवाली और छठ पर्व को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने एनडीए की प्रचंड जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता इस बार स्पष्ट संदेश देगी.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 20, 2025, 02:11 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने दिवाली और छठ पर्व को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में त्यौहारों का संगम देखने को मिल रहा है. एक ओर दिवाली का उल्लास, दूसरी ओर छठ महापर्व का इंतजार और साथ ही लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव भी चल रहा है. इसके साथ ही उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया.

चिराग पासवान ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार बिहार और बिहारियों के लिए यह त्यौहार खुशियां लेकर आएगा. हमारे प्रधानमंत्री ने खुशियां और बड़ी कर दी हैं. जिस तरह से जीएसटी में कमी की गई है, उससे देशवासियों को राहत मिली है. हमारी असली दिवाली तो 14 नवंबर को मनेगी, जब हम प्रचंड जीत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे.

ये भी पढ़ें: Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में अब भी नहीं सुलझी सीट शेयरिंग की गुत्थी

राजद के 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के फैसले पर चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी इतना बिखरा हुआ गठबंधन नहीं देखा. उन्होंने कहा कि इतना बड़ा गठबंधन बिखराव के कगार पर है. राजनीति में 'फ्रेंडली फाइट' जैसी कोई चीज नहीं होती, यह शब्दावली ही गलत है. जनता सब समझ रही है और इस बार फिर एनडीए को ही बहुमत देगी.

जब चिराग पासवान से उनकी पार्टी की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मामला अभी चुनाव आयोग के स्तर पर विचाराधीन है. उन्होंने भरोसा जताया कि यह निर्णय मानवीय भूल के कारण हुआ है और आयोग से बातचीत जारी है. चिराग पासवान ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग फैसला हमारे पक्ष में करेगा. हमने हर स्थिति के लिए विकल्प तैयार रखा है. कोई भी सीट अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, यह मेरा वादा है.
इनपुट: आईएएनएस

