बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ प्रधानमंत्री काम कर रहे : चिराग पासवान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2892535
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ प्रधानमंत्री काम कर रहे : चिराग पासवान

Bihar Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी से शुक्रवार को बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी. पीएम मोदी द्वारा बिहार को दिए हजारों करोड़ रुपए की सौगात से एनडीए नेताओं में उत्साह है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी की इसको लेकर तारीफ की.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:33 PM IST

Trending Photos

चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार
चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार

Bihar Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी से शुक्रवार को बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी. पीएम मोदी द्वारा बिहार को दिए हजारों करोड़ रुपए की सौगात से एनडीए नेताओं में उत्साह है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी की इसको लेकर तारीफ की. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हर बार बिहार को हजारों करोड़ रुपए की सौगात समर्पित करके जाते हैं। पूरी तत्परता और बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं.

चिराग पासवान ने विपक्ष के एक पुल का दो बार उद्घाटन करने वाले बयान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. उन्हें समझ में नहीं आता कि एक बार शिलान्यास होता है, जबकि दूसरी बार उद्घाटन. पीएम मोदी ने संकल्प लिया है कि जिन भी योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है, उसका उद्घाटन भी वही करेंगे. पहले तो दशकों तक योजनाएं लटकी रहती थी.

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, प्रधानमंत्री का आगमन एक ऐतिहासिक यात्रा को चिह्नित करता है. उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और हमें यह भी याद दिलाया कि चाहे वह SIR का मुद्दा हो या कोई अन्य मामला, एनडीए सरकार, विशेष रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार, विकास करने में सक्षम है.

ये भी पढ़ें: बिहार में कांग्रेस की पिछलग्गू बनकर घूम रहे है राजद, चिराग का तेजस्वी पर बड़ा वार

केंद्रीय राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने कहा, यह निश्चित है कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, तो बिहार के विकास और इसे एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं. आज आपने भी देखा कि कैसे उन्होंने बिहार, विशेषकर मगध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से काम किया.

बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, विकास में तेजी आती है और राज्य में प्रगति की गति तेज हो जाती है.
बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री जिबेश मिश्रा ने कहा, आज का दिन निःसंदेह बिहार के इतिहास का स्वर्णिम दिन रहा है. देश के माननीय प्रधानमंत्री गयाजी में बोधगया की पावन धरती पर पधारे, जो मुक्ति और ज्ञान दोनों की भूमि है. आज उन्होंने बिहार की जनता को 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी.

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, विपक्ष के लोगों के पास सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के पैमाने पर आश्चर्य व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं. अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रा करते हुए यात्री काफी खुश नजर आए. एक यात्री ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं. यह बहुत अच्छी, आरामदायक और उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करती है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chirag Paswan

Trending news

bihar chunav 2025
क्या आप जानते हैं बिहार के पहले 'प्रधानमंत्री' कौन थे? 109 दिनों तक चला था कार्यकाल
Chirag Paswan
बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ प्रधानमंत्री काम कर रहे : चिराग पासवान
Saharsa news
शख्स को बेरहमी से पीटता दिखा चौकीदार, थर्ड डिग्री टॉर्जर का वीडियो वायरल
Bihar News
प्रधानमंत्री मोदी ने कोडरमा-वैशाली मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
CM Hemant Soren
झारखंड में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति
Jehanabad news
प्रेमिका की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में छोड़कर युवक फरार,घरवालों ने की शादी की मांग
Bihta News
बिहटा में अवैध बालू खनन पर छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला, दो जवान घायल
PM Modi
घुसपैठियों-लालटेन राज से डराया, ऑपरेशन सिन्दूर से जोश भरा और काम गिनाकर उम्मीद जगाई
Jharkhand assembly session
शिबू सोरेन को भारत रत्न पर 'ऐतिहासिक' सहमति, लेकिन बाकी मुद्दों पर तलवारें खिंचीं
Jehanabad news
गरीबों के पक्की छत का सपना पूरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मिली चाबी
;