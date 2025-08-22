बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ प्रधानमंत्री काम कर रहे : चिराग पासवान

Bihar Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी से शुक्रवार को बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी. पीएम मोदी द्वारा बिहार को दिए हजारों करोड़ रुपए की सौगात से एनडीए नेताओं में उत्साह है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी की इसको लेकर तारीफ की. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हर बार बिहार को हजारों करोड़ रुपए की सौगात समर्पित करके जाते हैं। पूरी तत्परता और बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं.

चिराग पासवान ने विपक्ष के एक पुल का दो बार उद्घाटन करने वाले बयान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. उन्हें समझ में नहीं आता कि एक बार शिलान्यास होता है, जबकि दूसरी बार उद्घाटन. पीएम मोदी ने संकल्प लिया है कि जिन भी योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है, उसका उद्घाटन भी वही करेंगे. पहले तो दशकों तक योजनाएं लटकी रहती थी.

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, प्रधानमंत्री का आगमन एक ऐतिहासिक यात्रा को चिह्नित करता है. उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और हमें यह भी याद दिलाया कि चाहे वह SIR का मुद्दा हो या कोई अन्य मामला, एनडीए सरकार, विशेष रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार, विकास करने में सक्षम है.

केंद्रीय राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने कहा, यह निश्चित है कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, तो बिहार के विकास और इसे एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं. आज आपने भी देखा कि कैसे उन्होंने बिहार, विशेषकर मगध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से काम किया.

बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, विकास में तेजी आती है और राज्य में प्रगति की गति तेज हो जाती है.

बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री जिबेश मिश्रा ने कहा, आज का दिन निःसंदेह बिहार के इतिहास का स्वर्णिम दिन रहा है. देश के माननीय प्रधानमंत्री गयाजी में बोधगया की पावन धरती पर पधारे, जो मुक्ति और ज्ञान दोनों की भूमि है. आज उन्होंने बिहार की जनता को 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी.

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, विपक्ष के लोगों के पास सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के पैमाने पर आश्चर्य व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं. अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रा करते हुए यात्री काफी खुश नजर आए. एक यात्री ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं. यह बहुत अच्छी, आरामदायक और उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करती है.

