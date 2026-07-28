'अब सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है', नितिन नवीन से मुलाकात के बाद बांकीपुर सीट पर बोले चिराग पासवान

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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने उनके पटना स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे. चिराग पासवान ने नितिन नवीन से मुलाकात करने के बाद कहा कि बांकीपुर आज से नहीं, जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है. उस दिन से हमारे गठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता पूरी शिद्दत और ईमानदारी से बांकीपुर की जनता के बीच हमारे प्रत्याशी नीरज सिन्हा के पक्ष में आग्रह करने के लिए निरंतर प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो फीडबैक आया उसमें साफ है कि कोई कितना भी भ्रम फैला ले, लेकिन बांकीपुर विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि नीरज सिन्हा को यहां जिताने का.
'बीजेपी के साथ बांकीपुर की जनता'
चिराग पासवान ने कहा कि बांकीपुर कि वह महान जनता है, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, जब कठिन परिस्थिति थी. उस वक्त भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जीत हासिल की थी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच को आज और मजबूती से धरातल पर उतरना संभव हुआ है, क्योंकि बांकीपुर के बेटे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं. ऐसे में इस विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी हैं, वह जब जीतेंगे, तो यह अलग एक महत्वपूर्ण वाली विधानसभा सीट बनेगी.
'दो दिन में कैसे इतना कॉन्फिडेंस आता है?'
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर अब सिर्फ लड़ाई मार्जिन की है कि कितने मतों से नीरज कुमार सिन्हा जीतेंगे. वहीं, तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए आरोपों पर चिराग पासवान ने कहा कि मुझे नहीं पता दो दिन में कैसे इतना कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन दावेदारी करने का सबको हक है. विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके ऐसे ही दावे सामने आ रहे थे और आज परिणाम उनका देख लीजिए, सिर्फ खोखले दावे से नहीं बल्कि मेहनत और फीडबैक से जीत होती है.
हम फुल टाइम राजनीति करते हैं: चिराग पासवान
उन्होंने कहा कि हम लोगों में से कोई भी पार्ट टाइम प्रोफेशन के तौर पर क्षेत्र में जनसेवा नहीं करता, फुल टाइम के साथ हम लोग राजनीति करते हैं. जनता के साथ खड़े रहने की सोच के साथ हम लोग आए हैं और हम लोगों को यह भरोसा है कि यह हम लोग बड़ी जीत की और अग्रसर हैं. अब 2 दिन में लोगों में अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, तो यह बड़ी बात है.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा