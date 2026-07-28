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'अब सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है', नितिन नवीन से मुलाकात के बाद बांकीपुर सीट पर बोले चिराग पासवान

Chirag Paswan on Bankipur Seat: चिराग पासवान ने कहा कि बांकीपुर कि वह महान जनता है, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, जब कठिन परिस्थिति थी. उस वक्त भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जीत हासिल की थी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 28, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:56 PM IST
'अब सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है', नितिन नवीन से मुलाकात के बाद बांकीपुर सीट पर बोले चिराग पासवान
Image Credit: (ANI) नितिन नवीन से मुलाकात के बाद बांकीपुर सीट पर बोले चिराग पासवान

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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