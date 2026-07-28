'अब सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है', नितिन नवीन से मुलाकात के बाद बांकीपुर सीट पर बोले चिराग पासवान

'बीजेपी के साथ बांकीपुर की जनता'

चिराग पासवान ने कहा कि बांकीपुर कि वह महान जनता है, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, जब कठिन परिस्थिति थी. उस वक्त भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जीत हासिल की थी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच को आज और मजबूती से धरातल पर उतरना संभव हुआ है, क्योंकि बांकीपुर के बेटे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं. ऐसे में इस विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी हैं, वह जब जीतेंगे, तो यह अलग एक महत्वपूर्ण वाली विधानसभा सीट बनेगी.