'जनता ने विकास चुना, बहानेबाजी नहीं...', विपक्ष पर चिराग पासवान का जोरदार अटैक

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जिस तरह की ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है, वह जनता के विश्वास का परिणाम है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए पर पूरा भरोसा जताया है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह भी उतना ही भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है. चिराग ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस अवसर को और खास बना देगी.

चिराग पासवान ने बताया कि जितनी बड़ी यह जीत है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी अब एनडीए गठबंधन के ऊपर है. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए नेताओं ने जो भी वादे किए थे और संकल्प पत्र में जिन योजनाओं का जिक्र था, उन्हें पूरा करने की शुरुआत शपथ ग्रहण के अगले ही दिन से कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता से किए गए हर वादे को पूरा करना हमारी प्रतिबद्धता है और विकास के कामों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम पद पर बरकरार रहेंगे

Add Zee News as a Preferred Source

विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर चिराग पासवान ने सख्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने बिहार में खुद को अपनी गलत नीतियों और कमजोर नेतृत्व के कारण खत्म कर लिया है. यही गलती वे बंगाल, असम और तमिलनाडु में भी दोहराने जा रहे हैं. चिराग ने कहा कि विपक्ष अगर अपने अंदर झांककर एक प्रतिशत समय भी सुधार में लगाता तो आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती. लेकिन वे हार स्वीकार करने के बजाय ईवीएम, वोट चोरी और बहाने बनाकर अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश करते रहते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन, खासकर राजद को उनकी सोच, उनकी कार्यशैली और उनके व्यवहार के कारण नकार दिया है. जनता ने साफ जताया है कि वे विकास, स्थिरता और सुशासन चाहती है. चिराग ने दावा किया कि विपक्ष का यह बहाना ढूंढने वाला रवैया ही उन्हें बिहार से समाप्त कर चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि इसी मानसिकता की वजह से तथाकथित इंडिया एलायंस भी भविष्य में देश से समाप्त हो जाएगा.

इनपुट: सुंदरम कुमार