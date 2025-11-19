Advertisement
'जनता ने विकास चुना, बहानेबाजी नहीं...', विपक्ष पर चिराग पासवान का जोरदार अटैक

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने NDA की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि बिहार की जनता ने विकास और सुशासन पर भरोसा किया हैउन्होंने बताया कि पीएम मोदी की मौजूदगी में होने वाला शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य और ऐतिहासिक होगा.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 01:57 PM IST

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जिस तरह की ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है, वह जनता के विश्वास का परिणाम है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए पर पूरा भरोसा जताया है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह भी उतना ही भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है. चिराग ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस अवसर को और खास बना देगी.

चिराग पासवान ने बताया कि जितनी बड़ी यह जीत है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी अब एनडीए गठबंधन के ऊपर है. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए नेताओं ने जो भी वादे किए थे और संकल्प पत्र में जिन योजनाओं का जिक्र था, उन्हें पूरा करने की शुरुआत शपथ ग्रहण के अगले ही दिन से कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता से किए गए हर वादे को पूरा करना हमारी प्रतिबद्धता है और विकास के कामों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा.

विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर चिराग पासवान ने सख्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने बिहार में खुद को अपनी गलत नीतियों और कमजोर नेतृत्व के कारण खत्म कर लिया है. यही गलती वे बंगाल, असम और तमिलनाडु में भी दोहराने जा रहे हैं. चिराग ने कहा कि विपक्ष अगर अपने अंदर झांककर एक प्रतिशत समय भी सुधार में लगाता तो आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती. लेकिन वे हार स्वीकार करने के बजाय ईवीएम, वोट चोरी और बहाने बनाकर अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश करते रहते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन, खासकर राजद को उनकी सोच, उनकी कार्यशैली और उनके व्यवहार के कारण नकार दिया है. जनता ने साफ जताया है कि वे विकास, स्थिरता और सुशासन चाहती है. चिराग ने दावा किया कि विपक्ष का यह बहाना ढूंढने वाला रवैया ही उन्हें बिहार से समाप्त कर चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि इसी मानसिकता की वजह से तथाकथित इंडिया एलायंस भी भविष्य में देश से समाप्त हो जाएगा.

इनपुट: सुंदरम कुमार

