Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3104415
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Darbhanga Caste Conflict: दरभंगा जातीय विवाद में चिराग ने जांच के लिए एक टीम भेजी, LJP डेलीगेशन ने घायलों से की मुलाकात

Darbhanga Caste Conflict Case: दरभंगा जातीय विवाद मामले में चिराग पासवान की पार्टी के डेलीगेशन ने घायलों से मुलाकात की. इस दौरान मंत्री संजय पासवान ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 12:29 PM IST

Trending Photos

चिराग पासवान (फाइल फोटो)
चिराग पासवान (फाइल फोटो)

LJPR Delegation On Darbhanga Caste Conflict: दरभंगा के जातीय विवाद मामले में अब शांति स्थापित करने की कोशिशें चल रही हैं. पुलिस-प्रशासन की ओर से ब्राह्मण और पासवान समाज के लोगों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा-रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है. इस डेलीगेशन में बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान भी शामिल हैं. चिराग की ओर से गठित डेलीगेशन ने दरभंगा जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. इस टीम ने अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की. घायलों से मिलकर लोजपा डेलीगेशन ने उनके अच्छे इलाज और दोषियों पर सख्त कारवाई की मांग की. लोजपा डेलीगेशन ने इस घटना पर काफी दुःख जताया है. 

बता दें कि दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में मजदूरी के रुपए की मांग को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें आठ लोग घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) में चल रहा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से गठित जांच टीम रविवार को दरभंगा पहुंची. टीम का नेतृत्व बिहार सरकार के माननीय गन्ना मंत्री संजय पासवान ने किया. 

ये भी पढ़ें- दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांडः पीड़ित परिवार से मिले मुकेश सहनी, सरकार पर साधा निशाना

Add Zee News as a Preferred Source

उनके साथ लोजपा के युवा विधायक विष्णुदेव पासवान, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष शोभा पासवान तथा एससी-एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान भी मौजूद रहे. जांच टीम ने डीएमसीएच पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और अस्पताल अधीक्षक से इलाज की व्यवस्था को लेकर बातचीत की. 

इस दौरान मंत्री संजय पासवान ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं निर्दोष लोगों को फंसने नहीं दिया जाएगा.

मंत्री ने यह भी बताया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो घायलों को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर कराया जाएगा. फिलहाल डीएमसीएच में सभी का समुचित इलाज चल रहा है. जांच टीम ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

TAGS

Chirag PaswanLJPRDarbhanga Caste Conflict

Trending news

Chirag Paswan
दरभंगा जातीय विवाद में चिराग ने जांच के लिए एक टीम भेजी, LJP डेलीगेशन ने घायलों से क
Saharsa news
नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 126 लीटर कफ सिरप के साथ दो गिरफ्तार
Nawada News
नवादाः दवा रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने कई नामी ब्रांड्स की नकली दवाइयां का पकड़ा
Shyam Rajak JDU
राबड़ी-नीतीश की नोंकझोंक मामले में JDU विधायक श्याम रजक का बड़ा बयान, कह दी ये बात
folic acid medicine
लातेहार: स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, झाड़ियों में मिलीं एक्सपायरी दवाइयां
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मामले में सदन में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा, विपक्ष लगातार कर रहा ना
Jharkhand Nagar Nikay Chunav
रांची नगर निगम चुनाव को लेकर पुलिस की पैनी नजर, जेल से छूटे 325 अपराधी रडार पर
Ranchi News
रांची में किन्नर से छेड़छाड़-मारपीट, पुलिसवालों ने 9 राउंड फायरिंग करके एक को धरा
Patna city news
पटना सिटी में कबाड़ की दुकान से उठी लपटों ने 'चंद्रमणि उत्सव पैलेस' को किया राख
Nawada News
दो अलग-अलग जगहों पर 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र पर जानलेवा हमला!