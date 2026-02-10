Darbhanga Caste Conflict: दरभंगा जातीय विवाद में चिराग ने जांच के लिए एक टीम भेजी, LJP डेलीगेशन ने घायलों से की मुलाकात

LJPR Delegation On Darbhanga Caste Conflict: दरभंगा के जातीय विवाद मामले में अब शांति स्थापित करने की कोशिशें चल रही हैं. पुलिस-प्रशासन की ओर से ब्राह्मण और पासवान समाज के लोगों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा-रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है. इस डेलीगेशन में बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान भी शामिल हैं. चिराग की ओर से गठित डेलीगेशन ने दरभंगा जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. इस टीम ने अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की. घायलों से मिलकर लोजपा डेलीगेशन ने उनके अच्छे इलाज और दोषियों पर सख्त कारवाई की मांग की. लोजपा डेलीगेशन ने इस घटना पर काफी दुःख जताया है.

बता दें कि दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में मजदूरी के रुपए की मांग को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें आठ लोग घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) में चल रहा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से गठित जांच टीम रविवार को दरभंगा पहुंची. टीम का नेतृत्व बिहार सरकार के माननीय गन्ना मंत्री संजय पासवान ने किया.

उनके साथ लोजपा के युवा विधायक विष्णुदेव पासवान, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष शोभा पासवान तथा एससी-एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान भी मौजूद रहे. जांच टीम ने डीएमसीएच पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और अस्पताल अधीक्षक से इलाज की व्यवस्था को लेकर बातचीत की.

इस दौरान मंत्री संजय पासवान ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं निर्दोष लोगों को फंसने नहीं दिया जाएगा.

मंत्री ने यह भी बताया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो घायलों को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर कराया जाएगा. फिलहाल डीएमसीएच में सभी का समुचित इलाज चल रहा है. जांच टीम ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा.

