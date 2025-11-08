Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

चिराग पासवान का बड़ा बयान!14 नवंबर को साफ हो जाएगा जनता का जनादेश; NDA की सरकार बननी तय

Chirag Paswan statement Bihar Election 2025: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 14 नवंबर को साफ हो जाएगा कि बिहार में NDA की सरकार बन रही है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन अराजकता का प्रतीक है, जबकि एनडीए विकास और स्थिरता की राजनीति करता है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:16 PM IST

Chirag Paswan statement Bihar Election 2025: बिहार में चुनावी माहौल जोरों पर है और इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. विपक्ष के इस दावे पर कि पहले चरण में एनडीए सिर्फ 35 सीटें जीत रही है, चिराग पासवान ने कहा कि "अगले हफ्ते जब एनडीए सरकार बनाएगी, तभी उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा."

14 नवंबर के बाद होगा साफ 
उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार NDA को जनादेश दिया है और 14 नवंबर के बाद साफ हो जाएगा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है. चिराग ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे झूठे प्रचार में जुटे हैं. उन्होंने कहा, "जनता क्यों महागठबंधन पर भरोसा करे? उनके कार्यकर्ता तो अभी से हंगामा कर रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, चुनावी सभाओं में माहौल खराब किया जा रहा है."

महागठबंधन के नेताओं का असली चेहरा
चिराग ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं का यही असली चेहरा है, जो 90 के दशक की याद दिलाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि "अगर गलती से भी ये लोग सत्ता में आए, तो पूरे बिहार में अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल बन जाएगा. सड़क पर लोग असुरक्षित महसूस करेंगे और बिहार फिर से पिछड़ेपन में चला जाएगा."

मर्यादा और विकास की राजनीति
वहीं, एनडीए गठबंधन की एकजुटता पर बात करते हुए चिराग ने कहा कि "हमारा गठबंधन मर्यादा और विकास की राजनीति करने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि पहले चरण में एनडीए की स्थिति मजबूत रही है और दूसरे चरण में और भी बेहतर प्रदर्शन होगा.

जब उनसे पूछा गया कि डीएमके प्रमुख स्टालिन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बताया है, तो चिराग पासवान ने जवाब दिया, "यह बिहार की जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसी बाहरी व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होने वाला." चिराग ने भरोसा जताया कि इस बार बिहार की जनता विकास, स्थिरता और रोजगार के लिए NDA पर ही भरोसा करेगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी ।

