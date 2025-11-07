चिराग पासवान का राहुल गांधी-तेजस्वी पर तगड़ा वार! बोले कांग्रेस की सबसे शर्मनाक हार तय; 14 नवंबर को होगा खेल

Chirag Paswan: रांची से एक बड़ी खबर सामने आई है. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के प्रमुख चिराग पासवान ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की हार तय है और इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में सबसे खराब रहने वाला है.

राहुल गांधी पर चिराग का तंज

चिराग पासवान ने राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में वोट चोरी हो रही है. चिराग ने कहा, "राहुल गांधी जी को जितना अनुभव चुनाव हारने का है, उतना ही नए-नए बहाने बनाने का भी है. मुझे खुशी है कि इस बार ईवीएम ठीक है, नहीं तो वे उस पर भी ठीकरा फोड़ देते." उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को अब यह बहाना बनाने की आदत पड़ गई है, हर चुनाव हारने के बाद वे कोई न कोई नया कारण बता देते हैं.

रिकॉर्ड मतदान पर NDA का भरोसा

पहले चरण में 64% से अधिक मतदान होने पर चिराग पासवान ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है. उन्होंने कहा, "जितना ज्यादा मतदान होता है, लोकतंत्र उतना मजबूत होता है. बिहार के लोगों ने एक बार फिर एनडीए की सरकार पर विश्वास जताया है. विपक्ष यह सोच रहा है कि ज्यादा वोट उनके पक्ष में पड़े हैं, लेकिन 2005 और 2010 का इतिहास बताता है कि जब भी मतदान बढ़ा है, एनडीए को फायदा हुआ है."

महागठबंधन पर करारा वार

चिराग ने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि किसने विकास किया और किसने राज्य को पीछे धकेला है. "डबल इंजन की सरकार ने बिहार को नई दिशा दी है. लोग आज रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में बदलाव देख रहे हैं. इसलिए जनता ने एनडीए पर भरोसा बनाए रखा है."

14 नवंबर को चौंकाने वाले नतीजे आने वाले

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार चुनाव के नतीजे महागठबंधन के लिए चौंकाने वाले होंगे. "कांग्रेस और आरजेडी की जोड़ी जनता के बीच भरोसा नहीं जगा पाई है. कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार सबसे खराब रहेगा. राहुल गांधी को पहले से ही हार का डर सताने लगा है, इसलिए वे पहले ही बहाने बना रहे हैं." जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के लोग अब विकास चाहते हैं, जाति और परिवार की राजनीति नहीं होगी, "जो लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें 14 तारीख को जवाब मिल जाएगा"

