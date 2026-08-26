चिराग पासवान का बड़ा फैसला जल्द! बिहार LJP(R) को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष

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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के संगठन को नए सिरे से धार देने की कवायद में जुट गए हैं. माना जा रहा है कि चिराग पासवान पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा जल्द कर सकते हैं. राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक, बिहार समेत कई अन्य राज्यों में भी बड़े पैमाने पर सांगठनिक बदलाव किया जा सकता है. पार्टी संगठन को नया नेतृत्व और दिशा देने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार कर रही है. सुरेंद्र विवेक बिहार स्टेट प्रेसिडेंट बन सकते हैं. माना जा रहा है कि चिराग पासवान जल्द ही उनके नाम पर अंतिम मुहर लगा सकते हैं.
सूत्रों का कहना है कि सुरेंद्र विवेक को बिहार स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी जा सकती है. हालांकि, पार्टी ने ऑफिशियली उनके नाम की पुष्टि नहीं की है और आखिरी फैसला फॉर्मल अनाउंसमेंट के बाद ही साफ होने की उम्मीद है. अगर यह बदलाव होता है, तो यह बिहार में पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी में एक अहम बदलाव होगा.
दूसरे राज्यों में भी ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव की संभावना
प्रस्तावित फेरबदल सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहने की उम्मीद है. कई दूसरे राज्यों में पार्टी यूनिट्स की ऑर्गेनाइजेशनल टीमों में भी बदलाव हो सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, नए स्ट्रक्चर में अनुभवी नेताओं और युवा चेहरों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल बेस बनाने की कोशिश के तहत, कई नए नेताओं को प्रस्तावित नेशनल टीम में जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.
युवाओं और महिलाओं की ज्यादा भागीदारी पर चिराग पासवान का जोर
खबर है कि युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चिराग पासवान की ऑर्गेनाइजजेशनल स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है. नई टीम में दोनों ग्रुप्स का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है. साथ ही सामाजिक और क्षेत्रीय बातों के आधार पर बैलेंस बनाए रखने की कोशिश भी की जाएगी. पार्टी से उम्मीद है कि वह अपने अगले पॉलिटिकल विस्तार के लिए तैयारी करते हुए जमीनी स्तर पर अपनी मौजूदगी को मजबूत करने और युवा वोटर्स से जुड़ने पर ध्यान देगी.
ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार
हालांकि, अभी के लिए LJP (रामविलास) ने अपनी नई नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी या बिहार स्टेट प्रेसिडेंट में बदलाव का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है. इसलिए सुरेंद्र विवेक के बिहार स्टेट प्रेसिडेंट बनने की खबर अभी कन्फर्म नहीं हुई है.