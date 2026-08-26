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चिराग पासवान का बड़ा फैसला जल्द! बिहार LJP(R) को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चीफ चिराग पासवान पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं. इसमें जल्द ही एक नई नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट-लेवल लीडरशिप में बदलाव का अनाउंसमेंट हो सकता है.

Written ByShailendra
Published: Aug 26, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:45 AM IST
चिराग पासवान का बड़ा फैसला जल्द! बिहार LJP(R) को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष
Image Credit: चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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