चिराग पासवान का बड़ा फैसला जल्द! बिहार LJP(R) को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के संगठन को नए सिरे से धार देने की कवायद में जुट गए हैं. माना जा रहा है कि चिराग पासवान पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा जल्द कर सकते हैं. राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक, बिहार समेत कई अन्य राज्यों में भी बड़े पैमाने पर सांगठनिक बदलाव किया जा सकता है. पार्टी संगठन को नया नेतृत्व और दिशा देने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार कर रही है. सुरेंद्र विवेक बिहार स्टेट प्रेसिडेंट बन सकते हैं. माना जा रहा है कि चिराग पासवान जल्द ही उनके नाम पर अंतिम मुहर लगा सकते हैं.