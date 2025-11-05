Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2989453
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'सेना पर 10 प्रतिशत...', राहुल गांधी पर चिराग पासवान का करारा प्रहार

Chirag Paswan: राहुल गांधी ने कुटुंबा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सेना को लेकर बयान दिया. उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि सेना में अगर जाति के नाम पर विभाजन करवाना था तो करवा देते, वोट के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति अलग होती है. मगर सेना को कभी भी नहीं लाना चाहिए.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:09 PM IST

Trending Photos

'सेना पर 10 प्रतिशत...', राहुल गांधी पर चिराग पासवान का करारा प्रहार
'सेना पर 10 प्रतिशत...', राहुल गांधी पर चिराग पासवान का करारा प्रहार

Chirag Paswan on Rahul Gandhi: सेना को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. राहुल गांधी ने मंगलवार (4 नवंबर) को कुटुंबा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सेना पर 10 प्रतिशत आबादी का कब्जा है. इस पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखद बात कोई नहीं हो सकती. देश के नेता प्रतिपक्ष की सोच ऐसी है, जो हमारी सेना को जात-पात में बाटकर देख रहे हैं. यह बयान शर्मनाक है, देश की सेना अगर लोगों की सुरक्षा कर रही हैं तो वह जात पात देखकर नहीं करते हैं. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

चिराग पासवान ने आगे कहा कि देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है, जो इंदिरा गांधी और नेहरू जी, राजीव गांधी इन्हीं के परिवार थे. सेना में अगर जाति के नाम पर विभाजन करवाना था तो करवा देते, वोट के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति अलग होती है. मगर सेना को कभी भी नहीं लाना चाहिए. देश की सेना जो बॉर्डर पर शहीद हुए हैं,  राहुल गांधी के बयान ने उनकी भावना को भी ठेस पहुंचाने का काम किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

समस्तीपुर में राजद के चुनावी मंच से कट्टा को लेकर गाना गाने के मामले पर चिराग पासवान ने कहा कि राजद के यह कलचर में है. गोली-बारूद की बात करना, 90 के दशक को लाना चाहते हैं. अराजकता का माहौल इनके सभा में रहता है. कट्टा के गाना को प्रमोट कर रहे हैं तो समझा जाता है. इनकी सोच क्या है? एनडीए इसलिए फर्स्ट टाइम वोटर को बता रही है कि क्या था जंगल राज.

बंगाल में ममता बनर्जी के SIR के विरोध करने पर चिराग पासवान ने कहा कि यह समय-समय पर पहले से होता चला रहा है. बिहार में भी इसे लेकर विरोध हुआ. मगर किसी ने भी इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज नहीं किया. केंद्र सरकार किसी भी घुसपैठियों को मतदान का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा. मुकेश सहनी के अपने भाई को चुनावी मैदान से राजद प्रत्याशी के सामने से हटा देने पर चिराग पासवान ने कहा कि वे घबरा चुके हैं.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

'सेना पर 10 प्रतिशत...'राहुल गांधी पर चिराग पासवान का करारा प्रहार

Trending news

bihar chunav 2025
मोकामा, छपरा, तारापुर और राघोपुर.. पहले चरण की 10 हॉट सीटों का पूरी जानकारी यहां लें
Jharkhand news
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा, सरकार की पुष्टि का इंतजार
Pawan Singh
प्रचार के लिए जा रहे थे पवन सिंह, बीच में खत्म हो गया हेलीकॉप्टर का फ्यूल और फिर...
PM Modi
पटना साहिब में अनुराग ठाकुर ने टेका मत्था, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं
Tejashwi Yadav
'हम समर्थन करते हैं', संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी यादव
bihar chunav 2025
1st फेज में मतदान से पहले PM मोदी ने बदल दिया माहौल! सर्वे में देखिए CM नीतीश का हाल
bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर को फिर बड़ा झटका, जनसुराज प्रत्याशी संजय सिंह बीजेपी में शामिल
Darbhanga
Darbhanga: गार्ड पर हमला कर बाल सुधार गृह से भागे 12 बच्चे
Pawan Singh
चुनाव प्रचार के बीच दिखी पवन सिंह की रूबा खान संग केमिस्ट्री, ट्रेंड में आ गया 'एक ब
Purnia Crime news
पूर्णिया में पूरे परिवार की संदिग्ध मौत पर पप्पू यादव को बड़े कांड की आशंका!