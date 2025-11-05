'सेना पर 10 प्रतिशत...', राहुल गांधी पर चिराग पासवान का करारा प्रहार

Chirag Paswan on Rahul Gandhi: सेना को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. राहुल गांधी ने मंगलवार (4 नवंबर) को कुटुंबा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सेना पर 10 प्रतिशत आबादी का कब्जा है. इस पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखद बात कोई नहीं हो सकती. देश के नेता प्रतिपक्ष की सोच ऐसी है, जो हमारी सेना को जात-पात में बाटकर देख रहे हैं. यह बयान शर्मनाक है, देश की सेना अगर लोगों की सुरक्षा कर रही हैं तो वह जात पात देखकर नहीं करते हैं.

चिराग पासवान ने आगे कहा कि देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है, जो इंदिरा गांधी और नेहरू जी, राजीव गांधी इन्हीं के परिवार थे. सेना में अगर जाति के नाम पर विभाजन करवाना था तो करवा देते, वोट के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति अलग होती है. मगर सेना को कभी भी नहीं लाना चाहिए. देश की सेना जो बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, राहुल गांधी के बयान ने उनकी भावना को भी ठेस पहुंचाने का काम किया है.

समस्तीपुर में राजद के चुनावी मंच से कट्टा को लेकर गाना गाने के मामले पर चिराग पासवान ने कहा कि राजद के यह कलचर में है. गोली-बारूद की बात करना, 90 के दशक को लाना चाहते हैं. अराजकता का माहौल इनके सभा में रहता है. कट्टा के गाना को प्रमोट कर रहे हैं तो समझा जाता है. इनकी सोच क्या है? एनडीए इसलिए फर्स्ट टाइम वोटर को बता रही है कि क्या था जंगल राज.

बंगाल में ममता बनर्जी के SIR के विरोध करने पर चिराग पासवान ने कहा कि यह समय-समय पर पहले से होता चला रहा है. बिहार में भी इसे लेकर विरोध हुआ. मगर किसी ने भी इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज नहीं किया. केंद्र सरकार किसी भी घुसपैठियों को मतदान का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा. मुकेश सहनी के अपने भाई को चुनावी मैदान से राजद प्रत्याशी के सामने से हटा देने पर चिराग पासवान ने कहा कि वे घबरा चुके हैं.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

