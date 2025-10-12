Advertisement
Bihar Chunav 2025: सीट बंटवारे में चिराग पासवान का चला सिक्का, इन 29 सीटों पर LJPR उतारेगी उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है. बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर लड़ेंगी, जबकि लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं. जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को छह-छह सीटें दी गई हैं. चिराग पासवान की स्थिति इस बंटवारे में सबसे मजबूत मानी जा रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 09:22 PM IST

चिराग पासवान (फाइल फोटो)
चिराग पासवान (फाइल फोटो)

NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) में आखिरकार सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है. रविवार शाम पटना में हुई अहम बैठक में बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर-बराबर यानी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है. वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं. इसके अलावा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) प्रमुख जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटों का हिस्सा मिला है.

इस समझौते के साथ एनडीए के भीतर पिछले कई हफ्तों से चल रही बातचीत और असमंजस खत्म हो गया है. अब सभी दल अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, लोजपा (रामविलास) को जिन प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने का मौका मिला है, उनमें बखरी, साहिबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजा पाकड़, लालगंज, हायघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगिआंव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुआ, दानापुर, ब्रह्रपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलीरामपुर, गोविंदपुर, सिमरी बख्तियारपुर, मखदूम, कसबा, सुगौली और मोरवा शामिल हैं. ये सीटें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं क्योंकि इनमें से कई इलाके ऐसे हैं जहां लोजपा (आर) के पुराने जनाधार वाले क्षेत्र हैं.

एनडीए के अंदर यह बंटवारा आसानी से तय नहीं हुआ. शुरुआत में चिराग पासवान 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे. बीजेपी की ओर से पहले उन्हें 26 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था, साथ में एक राज्यसभा और एमएलसी सीट की पेशकश भी की गई थी. लेकिन चिराग अपनी मांग से पीछे नहीं हटे. कई दौर की चर्चाओं और दिल्ली-पटना के बीच हुई बैठकों के बाद बीजेपी और जेडीयू को तीन-तीन सीटें घटाकर 29 सीटों का फॉर्मूला तय करना पड़ा. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत में इजाफा करता है और उन्हें एनडीए के भीतर “किंगमेकर” की भूमिका में ला खड़ा करता है.

गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, जिससे जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा. उस समय बीजेपी को लाभ हुआ, लेकिन एनडीए की आंतरिक एकता पर असर पड़ा था. इस बार बीजेपी किसी भी सूरत में चिराग को अपने पाले में रखना चाहती थी, ताकि विपक्षी महागठबंधन को किसी तरह का मौका न मिले. यही वजह रही कि अंततः बीजेपी नेतृत्व ने चिराग की शर्तें मान लीं.

नए समीकरण के बाद एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन स्पष्ट हो गया है. बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि चिराग पासवान तीसरे सबसे बड़े सहयोगी के रूप में उभरे हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बंटवारे के बाद एनडीए की चुनावी रणनीति और मजबूत दिख रही है, वहीं चिराग पासवान का प्रभाव राज्य की राजनीति में और बढ़ गया है. आने वाले दिनों में वे न सिर्फ दलित समुदाय के बीच, बल्कि युवा वोटरों में भी एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- NDA में सीट शेयरिंग फाइनल: JDU-BJP 101-101 पर लड़ेंगी चुनाव, चिराग को 29 सीटें

Chirag PaswanNDA seat sharingbihar chunav 2025

