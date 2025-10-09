Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2954338
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

चिराग पासवान के रूठने और बीजेपी के मनाने का सि​लसिला है पुराना, वे मानेंगे और कहीं नहीं जाएंगे!

NDA Seat Sharing: चिराग पासवान की पार्टी और भाजपा के बीच 2014 से शुरू हुआ गठबंधन भले ही 2020 में टूट गया था और लोजपा अलग होकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन आज की तारीख में वे मोदी सरकार में मंत्री हैं. लिहाजा, एनडीए से बाहर होने का फैसला आसान नहीं होगा. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 09, 2025, 02:47 PM IST

Trending Photos

चिराग पासवान के रूठने और बीजेपी के मनाने का सि​लसिला है पुराना (File Photo)
चिराग पासवान के रूठने और बीजेपी के मनाने का सि​लसिला है पुराना (File Photo)

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग अभी अटकी हुई है. एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों खेमों में से अभी किसी में भी सीटों को लेकर समझौता नहीं हो सका है. एनडीए की बात करें तो चिराग पासवान नाराज होकर दिल्ली चले गए हैं. भाजपा आलाकमान के दूत नित्यानंद राय उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने मिलना भी मुनासिब नहीं समझा. इसलिए मामला अब गंभीर हो चला है. वैसे चिराग पासवान की नाराजगी पहली बार सामने नहीं आई है. लोकसभा चुनाव, 2024 में भी चिराग पासवान नाराज हो गए थे, जिससे उस समय भी सीट शेयरिंग का मामला उलझ गया था. खास बात यह है कि चाहे लोकसभा चुनाव 2024 हो या फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025, चिराग पासवान के बारे में हर बार कहा जाता है कि वे एनडीए छोड़ सकते हैं. अब देखना यह है कि भाजपा आलाकमान चिराग पासवान के मामले को कैसे हैंडल करता है. 

READ ALSO: अब शाह और नड्डा से ही बात करेंगे चिराग पासवान, नित्यानंद राय से मिले तक नहीं

चिराग पासवान हमेशा खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी करने से नहीं चूकते. हालांकि एक पार्टी चलाने के लिए उनका यह धर्म भी है कि वे अपनी बात रखें. भाजपा को भी यह याद रखनी चाहिए कि चिराग पासवान ने अपने कठिन दिनों में भी पीएम मोदी के प्रति वफादारी नहीं छोड़े थे. 2014 के चुनाव से ही चिराग पासवान पीएम मोदी को लेकर आशक्त रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकार मानते हैं कि चिराग पासवान में अपने वोट बैंक को शिफ्ट कराने की क्षमता है. 2020 के विधानसभा चुनाव में वे इसका प्रदर्शन भी कर चुके हैं. अगर चिराग पासवान बिहार विधानसभा, 2025 में एनडीए से अलग हो जाते हैं तो यह भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है. 2020 के चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में उनका वोट प्रतिशत 20 से ज्यादा रहा था.

लोकसभा चुनाव, 2024 से पहले 10 मार्च, 2024 को मुजफ्फरपुर में लोजपा रामविलास की जन आशीर्वाद महासभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा था, कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग किसके साथ हैं. जहां तक गठबंधन की बात है तो मैं बता देता हूं कि चिराग का गठबंधन और तालमेल केवल और केवल बिहार की जनता के साथ है. 

इस सभा में चिराग पासवान ने न तो पीएम मोदी का नाम लिया और न ही खुद को उनका हनुमान बताया. हालांकि वो यदा कदा खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं.

मुजफ्फरपुर की रैली से पहले 2 मार्च, 2024 को औरंगाबाद में पीएम मोदी की रैली थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे, लेकिन चिराग पासवान ने उस रैली से खुद को दूर रखा था. आमंत्रित होने के बाद भी वे रैली से गायब रहे थे. 

लोकसभा चुनाव 2024 के मौके पर चिराग सबसे ज्यादा इस बात से नाराज थे कि हाजीपुर लोकसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने के बारे में स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी. वे इस बात से भी नाराज थे कि उनकी पार्टी को तोड़ने वाले पशुपति कुमार पारस को भी बराबर तरजीह दी जा रही थी. 

READ ALSO: Bihar Chunav 2025: जन सुराज ने 51 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम किया घोषित

केवल चुनाव में ही चिराग पासवान भाजपा की मुसीबत बनते हैं, ऐसा नहीं है. एससी एसटी में क्रीमीलेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, वक्फ संशोधन बिल हो, यूपीएससी अफसरों की नियुक्ति में लेटरल एंट्री हो या फिर जातीय जनगणना की बात हो, चिराग पासवान कई मौकों पर मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ाते रहे हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chirag Paswanbihar chunav 2025

Trending news

Chirag Paswan
चिराग पासवान के रूठने और बीजेपी के मनाने का सि​लसिला है पुराना, वे मानेंगे और...
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: जन सुराज ने 51 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम किया घोषित
bihar chunav 2025
राजद हो या भाजपा, बिहार के चुनावी रण में इस बार कई 'योद्धाओं' के कटेंगे टिकट
Karwa chauth 2025
पटना, मधुबनी, दरभंगा और भागलपुर, जानें बिहार के शहरों में चांद निकलने का समय
Bhojpuri news
ज्योति की मुराद पूरी नहीं कर पा रहे पवन, खेसारी ने चंदा के लिए सेट कर दी फिल्डिंग
Bhojpuri news
'मिस यू खेसारी लाल यादव, आपको भगवान अपने चरणों में जगह दें', जानें किसने कही ये बात
bihar chunav 2025
जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं, ऐसे परिवार को अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी
P. Chidambaram
पी. चिदंबरम ने बिहार की मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग से पूछे 7 सवाल, देखें लिस्ट
bihar chunav 2025
अब शाह और नड्डा से ही बात करेंगे चिराग पासवान, नित्यानंद राय से मिले तक नहीं
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बिहार से लगने वाली सीमाएं सील, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी