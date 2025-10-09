Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग अभी अटकी हुई है. एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों खेमों में से अभी किसी में भी सीटों को लेकर समझौता नहीं हो सका है. एनडीए की बात करें तो चिराग पासवान नाराज होकर दिल्ली चले गए हैं. भाजपा आलाकमान के दूत नित्यानंद राय उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने मिलना भी मुनासिब नहीं समझा. इसलिए मामला अब गंभीर हो चला है. वैसे चिराग पासवान की नाराजगी पहली बार सामने नहीं आई है. लोकसभा चुनाव, 2024 में भी चिराग पासवान नाराज हो गए थे, जिससे उस समय भी सीट शेयरिंग का मामला उलझ गया था. खास बात यह है कि चाहे लोकसभा चुनाव 2024 हो या फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025, चिराग पासवान के बारे में हर बार कहा जाता है कि वे एनडीए छोड़ सकते हैं. अब देखना यह है कि भाजपा आलाकमान चिराग पासवान के मामले को कैसे हैंडल करता है.

चिराग पासवान हमेशा खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी करने से नहीं चूकते. हालांकि एक पार्टी चलाने के लिए उनका यह धर्म भी है कि वे अपनी बात रखें. भाजपा को भी यह याद रखनी चाहिए कि चिराग पासवान ने अपने कठिन दिनों में भी पीएम मोदी के प्रति वफादारी नहीं छोड़े थे. 2014 के चुनाव से ही चिराग पासवान पीएम मोदी को लेकर आशक्त रहे हैं.

जानकार मानते हैं कि चिराग पासवान में अपने वोट बैंक को शिफ्ट कराने की क्षमता है. 2020 के विधानसभा चुनाव में वे इसका प्रदर्शन भी कर चुके हैं. अगर चिराग पासवान बिहार विधानसभा, 2025 में एनडीए से अलग हो जाते हैं तो यह भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है. 2020 के चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में उनका वोट प्रतिशत 20 से ज्यादा रहा था.

लोकसभा चुनाव, 2024 से पहले 10 मार्च, 2024 को मुजफ्फरपुर में लोजपा रामविलास की जन आशीर्वाद महासभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा था, कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग किसके साथ हैं. जहां तक गठबंधन की बात है तो मैं बता देता हूं कि चिराग का गठबंधन और तालमेल केवल और केवल बिहार की जनता के साथ है.

इस सभा में चिराग पासवान ने न तो पीएम मोदी का नाम लिया और न ही खुद को उनका हनुमान बताया. हालांकि वो यदा कदा खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं.

मुजफ्फरपुर की रैली से पहले 2 मार्च, 2024 को औरंगाबाद में पीएम मोदी की रैली थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे, लेकिन चिराग पासवान ने उस रैली से खुद को दूर रखा था. आमंत्रित होने के बाद भी वे रैली से गायब रहे थे.

लोकसभा चुनाव 2024 के मौके पर चिराग सबसे ज्यादा इस बात से नाराज थे कि हाजीपुर लोकसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने के बारे में स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी. वे इस बात से भी नाराज थे कि उनकी पार्टी को तोड़ने वाले पशुपति कुमार पारस को भी बराबर तरजीह दी जा रही थी.

केवल चुनाव में ही चिराग पासवान भाजपा की मुसीबत बनते हैं, ऐसा नहीं है. एससी एसटी में क्रीमीलेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, वक्फ संशोधन बिल हो, यूपीएससी अफसरों की नियुक्ति में लेटरल एंट्री हो या फिर जातीय जनगणना की बात हो, चिराग पासवान कई मौकों पर मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ाते रहे हैं.