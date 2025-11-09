Advertisement
आरक्षण पर तेजस्वी के बयान पर चिराग का पलटवार, बोले- ये लोग डर फैलाकर...

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा हैउन्होंने कहा कि विपक्ष हर चुनाव में भ्रम और डर फैलाकर वोट लेने की कोशिश करता है. चिराग ने एसआईआर, ईवीएम और संविधान खत्म होने की अफवाहों का भी जवाब दिया और इसे विपक्ष की झूठ फैलाने वाली रणनीति बताया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:18 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए रविवार को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव को उनके हालिया बयानों को लेकर निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि लोगों को डराकर वोट हासिल करने की रणनीति और सोच गलत है. पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि हर चुनाव में विपक्षी दलों के नेता मुद्दों से भटक जाते हैं और बेवजह के मुद्दों पर लोगों को गुमराह कर वोट हासिल करना चाहते हैं. विपक्षी दलों की यह सोच ठीक नहीं है.

     

उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव से पहले एसआईआर जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, दावा किया जा रहा था कि एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आपको कोई ऐसा मतदाता मिला जिसने कहा कि उसका वोट काट लिया गया? यह लोग ईवीएम को दोष देते रहे, जब कोई नया बहाना नहीं मिला तो एसआईआर को नया मुद्दा बनाया.

चिराग पासवान ने कहा कि एसआईआर का न तो सरकार से और न ही हमारे राज्य के लोगों से कोई लेना-देना है. हर चुनाव में विपक्ष ने हमेशा भ्रम फैलाने की कोशिश की है. आप देखेंगे, यह विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया है, जब भी चुनाव आते हैं, वे एक झूठी कहानी बनाते हैं, गलत सूचना फैलाते हैं और डर पैदा करने की कोशिश करते हैं. लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि एनडीए की सरकार फिर से आई तो देश में आरक्षण और संविधान खत्म कर दिया जाएगा.

पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को सवा साल से ज्यादा हो गया है. मैं विपक्षी दलों के नेता से पूछता कि क्या संविधान खत्म हो गया और लोकतंत्र खत्म हो गया. एसआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दलों को लगता है कि एसआईआर उनके लिए मुद्दा है तो एक बार भी अधिकृत आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई? अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच गलत है.

इनपुट: आईएएनएस

