/CJP का आज राष्ट्रव्यापी आह्वान, बिहार में भी सड़कों पर उतरेंगे छात्र, बिहार पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट

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केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. इसके बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है. CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने साफ कहा है कि जंतर-मंतर पर पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा. CJP की ओर से आज यानी शुक्रवार (24 जुलाई) को देशभर में प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. इसे लेकर बिहार में भी छात्र सड़कों पर उतर सकते हैं. AISA और वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से आज (24 जुलाई) को पटना बंद बुलाया गया है. इसे देखते हुए बिहार पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है. पुलिस मुख्यालय की ओर से फिलहाल पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है.
वहीं, 23 जुलाई को भी पटना में और राज्य के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ था, जिसमें कई पुलिसवाले और मीडिया के पत्रकार घायल भी हुए थे. आंदोलन के नाम पर किसी भी तरह के उपद्रव का जवाब देने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है. अब हर जिले की मुख्य जगहों पर वाटर कैनन, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ भारी तादाद में पुलिस को उतार दिया गया है. वहीं, 22 जुलाई को पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर बिहार पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. पुलिस ने हिंसा और उपद्रव में शामिल 117 संदिग्ध लोगों की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं.
बिहार पुलिस का कहना है कि जिन लोगों की पहचान हो चुकी है, उनकी तलाश जारी है. गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर जारी की गई तस्वीरों में किसी व्यक्ति की पहचान होती है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. इतना ही नहीं पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर पथराव करने और आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ करने के आरोप में अब तक 57 लोगों को गिरफ्तार किया है.