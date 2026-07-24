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CJP का आज राष्ट्रव्यापी आह्वान, बिहार में भी सड़कों पर उतरेंगे छात्र, बिहार पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट

Bihar News: AISA और वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से आज (24 जुलाई) को पटना बंद बुलाया गया है. इसे देखते हुए बिहार पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है. पुलिस मुख्यालय की ओर से फिलहाल पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 24, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:17 AM IST
CJP का आज राष्ट्रव्यापी आह्वान, बिहार में भी सड़कों पर उतरेंगे छात्र, बिहार पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट
Image Credit: बिहार में भी सड़कों पर उतरेंगे छात्र, बिहार पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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