/CJP का आज राष्ट्रव्यापी आह्वान, बिहार में भी सड़कों पर उतरेंगे छात्र, बिहार पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट

केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. इसके बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है. CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने साफ कहा है कि जंतर-मंतर पर पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा. CJP की ओर से आज यानी शुक्रवार (24 जुलाई) को देशभर में प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. इसे लेकर बिहार में भी छात्र सड़कों पर उतर सकते हैं. AISA और वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से आज (24 जुलाई) को पटना बंद बुलाया गया है. इसे देखते हुए बिहार पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है. पुलिस मुख्यालय की ओर से फिलहाल पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है.