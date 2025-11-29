Advertisement
सालभर के जश्न पर सियासत गर्म, सीएम हेमंत सोरेन ने विरोधियों को घेरा, BJP का तुरंत आ गया पलटवार

CM Hemant Soren: 28 नवंबर को सीएम सोरेन के कार्यकाल को एक साल पूरे हो गए. इस दौरान मोरहाबादी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 02:03 PM IST

CM Hemant Soren Government First Anniversary: झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार 28 नवंबर को अपने कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया. ऐसे में रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले भव्य समारोहहेमंत 2.0 के एक साल के कार्यकाल पर सीएम सोरेन के निशाने पर विपक्ष रहा. विरोधियों पर राज्य सरकार के विकास कार्यों में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया. हेमंत सरकार 2.0 के पहली वर्षगांठ पर विरोधी निशाने पर रहा तो वही विपक्ष ने भी जमकर पलटवार किया है.

यह भी पढ़ें: सरकार के एक साल होने पर 10 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम हेमंत सोरेन

'विपक्ष अड़ंगा लगाने का काम कर रहा'
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने मुख्यमंत्री को विकास पुरुष कहते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यों और अपनी सोच से राज्य को आगे बढ़ने का काम किया है. यही वजह है कि उन्हें दोबारा जनादेश मिला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार नियुक्तियों का द्वार खोले हुए हैं लेकिन विपक्ष अड़ंगा लगाने का काम कर रहा है. विपक्ष में नकारात्मक सोच वाले लोग हैं जो सिर्फ विकास में बाधक बनते हैं लेकिन मुख्यमंत्री विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर कार्य कर रहे हैं.

बीजेपी ने किया पलटवार
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 5 वर्षों में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था लेकिन 2024 की नोटिफिकेशन से यह सिर्फ 10000 लोगों को नौकरी दे पाए हैं और जो भी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिली है उसे पर भी है अपनी पीठ थपथपाते हैं. वही, बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करने के अलावा कोई काम नहीं है क्योंकि जिन लोगों को नियुक्ति मिल रही है वह उत्साहित हैं. उनका पूरा परिवार खुश है और राज्य की जनता में मुख्यमंत्री को लेकर एक उम्मीद कायम है.

रिपोर्ट: इमरान अजीजी

CM Hemant Soren: सीएम हेमंत सोरेन ने विरोधियों को घेरा, BJP का तुरंत आ गया पलटवार
