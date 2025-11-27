सरकार के एक साल होने पर 10 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम हेमंत सोरेन, मोरहाबादी में होगा समारोह

CM Hemant Soren: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष 28 नवंबर को पूरा हो रहा है. राज्य सरकार ने वर्ष 2025-2026 को 'नियुक्ति वर्ष' के रूप में मनाने का संकल्प लिया है और इसकी शुरुआत शुक्रवार से होगी. इस दिन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सोरेन लगभग 10 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें 28 नवंबर को होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक आमंत्रण पत्र सौंपा.

यह भी पढ़ें: Jharkhand News: जेलों के भोजन की गुणवत्ता पर हाईकोर्ट सख्त, झालसा को जांच का आदेश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए लिखा, 'सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है और 2050 तक एक खुशहाल झारखंड के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है. 28 नवंबर को लगभग 10 हजार नौजवानों को हम नौकरी देने जा रहे हैं. हमारा संकल्प है कि युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

मोरहाबादी मैदान में होने वाले समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मैदान में विशाल मंच का निर्माण किया गया है और करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है. नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची अंतिम रूप ले चुकी है और उन्हें सूचित भी कर दिया गया है. राज्य में सबसे अधिक नियुक्तियां शिक्षा विभाग में की जा रही हैं. प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कुल 8,000 सहायक आचार्यों की बहाली होगी. इनमें कक्षा 1 से 5 के शिक्षक, भाषा शिक्षक, गणित-विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी शामिल हैं.

राज्य के उपसमाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक के 35, राज्य कर पदाधिकारी के 56, काराधीक्षक के 2, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी-दो के 10, सहायक निबंधक के 8, श्रम अधीक्षक के 14, प्रोबेशन पदाधिकारी के 6, निरीक्षक (उत्पाद) के 3, जिला समादेष्टा के एक और कीटपालक के 150 पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. इस कार्यक्रम के साथ ही झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 11 नवंबर से शुरू हुए रजत जयंती समारोह का समापन भी किया जाएगा.

-आईएएनएस

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!