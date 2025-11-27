सरकार के एक साल होने पर 10 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम हेमंत सोरेन, मोरहाबादी में होगा समारोह

CM Hemant Soren: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमारे नौजवान साथियों के लिए भी अलग-अलग तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम कार्ययोजना बना कर काम कर रहे हैं और 2050 तक राज्य को खुशहाल झारखण्ड बनाने की ओर भी बढ़ रहे हैं. कल लगभग 10 हजार नौजवानों को हम नौकरी देने जा रहे हैं.
CM Hemant Soren: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष 28 नवंबर को पूरा हो रहा है. राज्य सरकार ने वर्ष 2025-2026 को 'नियुक्ति वर्ष' के रूप में मनाने का संकल्प लिया है और इसकी शुरुआत शुक्रवार से होगी. इस दिन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सोरेन लगभग 10 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें 28 नवंबर को होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक आमंत्रण पत्र सौंपा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए लिखा, 'सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है और 2050 तक एक खुशहाल झारखंड के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है. 28 नवंबर को लगभग 10 हजार नौजवानों को हम नौकरी देने जा रहे हैं. हमारा संकल्प है कि युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे.'
मोरहाबादी मैदान में होने वाले समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मैदान में विशाल मंच का निर्माण किया गया है और करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है. नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची अंतिम रूप ले चुकी है और उन्हें सूचित भी कर दिया गया है. राज्य में सबसे अधिक नियुक्तियां शिक्षा विभाग में की जा रही हैं. प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कुल 8,000 सहायक आचार्यों की बहाली होगी. इनमें कक्षा 1 से 5 के शिक्षक, भाषा शिक्षक, गणित-विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी शामिल हैं.
राज्य के उपसमाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक के 35, राज्य कर पदाधिकारी के 56, काराधीक्षक के 2, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी-दो के 10, सहायक निबंधक के 8, श्रम अधीक्षक के 14, प्रोबेशन पदाधिकारी के 6, निरीक्षक (उत्पाद) के 3, जिला समादेष्टा के एक और कीटपालक के 150 पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. इस कार्यक्रम के साथ ही झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 11 नवंबर से शुरू हुए रजत जयंती समारोह का समापन भी किया जाएगा.
