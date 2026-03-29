सीएम नीतीश की दिल्ली रवानगी की तैयारी! 30 मार्च को छोड़ सकते हैं बिहार विधान परिषद की सदस्यता

CM Nitish Kumar Resignation News: बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब 30 मार्च को उनके विधान परिषद से इस्तीफे की उम्मीद है. वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज बांकीपुर विधायक के पद से इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन किसी आपात स्थिति के कारण वे विधानसभा नहीं पहुँच सके.
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह खबर गर्म है कि वे कल यानी 30 मार्च को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं. संवैधानिक नियमों के अनुसार, कोई भी जनप्रतिनिधि एक साथ दो सदनों का हिस्सा नहीं रह सकता है. नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अब उनके पास केवल 14 दिनों का समय है, जिसके भीतर उन्हें किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी. माना जा रहा है कि कल वे परिषद से अपना इस्तीफा सौंप देंगे, जिसके बाद उनके दिल्ली जाने और केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा.
दूसरी तरफ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे को लेकर आज दिन भर ड्रामा चलता रहा. नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य के रूप में उन्हें अपनी विधायकी से इस्तीफा देना था. इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार सुबह 8:00 बजे ही अपने कार्यालय पहुंच गए थे. लेकिन अचानक खबर आई कि नितिन नवीन आज विधानसभा नहीं आ रहे हैं. इस संबंध में डॉ. प्रेम कुमार ने मीडिया को जानकारी दी कि किसी एमरजेंसी या अनिवार्य कार्य के कारण नितिन नवीन आज इस्तीफा देने नहीं पहुंच सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्तीफा देने की अंतिम तिथि 30 मार्च है और वर्चुअल तरीके से इस्तीफा देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा.
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बिहार में अब सवाल यह उठ रहा है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए गठबंधन के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर गहरे स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है. नई सरकार की रूपरेखा क्या होगी और किस दल के नेता को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इसे लेकर चर्चाएं अंतिम दौर में हैं. फिलहाल सबकी निगाहें 30 मार्च की समय सीमा पर टिकी हैं, जब नीतीश कुमार और नितिन नवीन दोनों के आधिकारिक इस्तीफे होने की संभावना है.