Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2945485
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहारवासियों को CM नीतीश ने दी बड़ी सौगात, प्रदेश के 534 प्रखंडों में बनेंगे सब्जी केंद्र

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारवासियों को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने प्रदेश के 534 प्रखंडों में सब्जी केंद्र बनाने की घोषणा की है, जिससे नए रोजगार के अवसर मिलेंगे. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:24 PM IST

Trending Photos

बिहारवासियों को CM नीतीश ने दी बड़ी सौगात
बिहारवासियों को CM नीतीश ने दी बड़ी सौगात

Bihar News: CM नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहारवासियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश को नई सौगात दी है. उन्होंने घोषणा की है कि बिहार के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा. इस योजना से ग्रामीणों को न सिर्फ नए रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि शहरवासियों को भी अब ताजी और सस्ती सब्जियां सीधे उपलब्ध होंगी. दुर्गा पूजा जैसे पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम प्रदेशवासियों को एक विशेष तोहफा देने जैसा है. नीतीश कुमार की इस पहल से हर घर तक गुणवत्ता पूर्ण और शुद्ध सब्जियां पहुंचेंगी और राज्य के 38 जिलों की जनता स्वस्थ और सस्ती सब्जियों का लाभ उठा सकेगी.

किसानों को होने वाले प्रमुख लाभ

सीधी बिक्री और बेहतर दाम:

Add Zee News as a Preferred Source

अब किसान बिचौलियों के बजाय सीधे सब्जी केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे, जिससे उन्हें फसल का उचित और पारदर्शी दाम मिलेगा।. इससे किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी क्योंकि मंडी दलालों का दखल कम हो जाएगा और दाम की पारदर्शिता आएगी.

भंडारण और खराबी की समस्या होगी दूर:

सब्जी केंद्रों में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस की सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों की सब्जियां सही तापमान पर लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगी और फसल खराब होने की समस्या कम होगी.

यह भी पढ़ें: बगहा में विजयादशमी की धूम, पारंपरिक तरीके से इस साल भी हाथी ने किया रावण दहन

आधुनिक तकनीक व प्रशिक्षण:

इन केंद्रों के जरिए किसानों को नई कृषि तकनीकों, क्वॉलिटी बीज और उन्नत खेती के गुर भी सिखाए जाएंगे, इससे उनकी पैदावार और गुणवत्ता दोनों में सुधार आएगा.

बाज़ार तक सीधी पहुंच और अधिक मुनाफा:

सब्जी केंद्र नेटवर्क के जरिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की उपज बेचने का रास्ता खुलेगा, इससे किसानों को अपनी मेहनत का सीधा लाभ और अधिक दाम मिलेगा.

सभी को मिलेगी सरकारी लाभ की जानकारी:

केंद्रों के माध्यम से किसानों तक सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और अनुदान की जानकारी भी तेजी से पहुँचेगी—जैसे कि प्राकृतिक आपदा में मुआवजा, बीज पर सब्सिडी आदि।

रोजगार का सृजन:

इन केंद्रों के संचालन, भंडारण, पैकेजिंग व मार्केटिंग आदि से गांवों में ही नए रोजगार के रास्ते खुलेंगे.

अब नहीं रहेगा बिचौलियों का दबदबा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा जनता के हित को सर्वोपरि रखा है. इस योजना से सब्ज़ी मंडियों में बिचौलियों और दलालों की मनमानी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. सब्जियों की दरें अब सरकार द्वारा तय उचित मूल्य पर ही मिलेंगी. इसके साथ ही हर प्रखंड में बनने वाले सब्जी केंद्र बिहारवासियों को यह भरोसा देंगे कि अब किसी भी घर का आंगन हरी-भरी सब्जियों से वंचित नहीं रहेगा. CM नीतीश की इन घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि वे सिर्फ़ विकास की बातें नहीं करते, बल्कि जनता के जीवन में ठोस सुधार लाने वाले निर्णय भी लेते हैं. हर घर विकास, हर हाथ को काम और हर थाली में ताज़ा भोजन। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच है, जो आज पूरे बिहार की ताकत बन चुकी है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar NewsCM nitish kumar

Trending news

Bagaha
बगहा में विजयादशमी की धूम, पारंपरिक तरीके से इस साल भी हाथी ने किया रावण दहन
Jehanabad news
Jehanabad News: बारिश ने दशहरा मेले की रौनक को किया फीका
Munger News
Munger: बारिश की फुहारों में धूमधाम से रावण दहन, 20 हजार से अधिक लोग बने गवाह
Gaya News
Gaya: बारिश से रावण दहन कार्यक्रम में लगा ग्रहण, पेट्रोल छिड़ककर जलाया गया पुतला
Ghatsila Road accident
Ghatsila: NH 18 पर भीषण सड़क हादसा, 1 व्यक्ति की मौत
Pappu Yadav
नाव हादसा पीड़ितों से मिले सांसद पप्पू यादव, सरकार पर भी साधा निशाना
Jharkhand news
दशहरा में असुर जनजाति में गम का माहौल! महिषासुर और रावण का होता है पूजन
Bihar politics
तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को दी नसीहत, कहा- उन्हें मर्यादा समझनी चाहिए
Dussehra 2025
पटना के गांधी मैदान में बारिश के बीच जला रावण का पुतला, CM नीतीश रहे मौजूद
Koderma News
Koderma: निलंबन और वेतन से परेशान पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या
;