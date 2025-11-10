Advertisement
रैलियों का रिपोर्ट कार्ड: 75 साल के CM नीतीश ने की 84 जनसभाएं, तेजस्वी यादव के साथ खूब दौड़े मुकेश सहनी

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: एनडीए की ओर से पीएम मोदी जनवरी से ही माहौल बनाने में जुट गए थे. हालांकि, बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने कुल 16 जनसभाओं को संबोधित किया. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के बराबर यानी 16 चुनावी सभाओं को संबोधित किया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 04:45 PM IST

नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का कारवां अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. अंतिम और दूसरे चरण में प्रदेश की 122 मंगलवार यानी 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा. इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच की लड़ाई को जन सुराज ने त्रिकोणीय बना दिया है. इसके अलावा कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, तेज प्रताप यादव की JJD, पशुपति पारस की रालोजपा और मायावती की बसपा बड़ा खेल कर सकती है. इन सबके बावजूद पूरा चुनाव सीएम नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव के इर्द-गिर्द ही रहा है. सत्ता का संघर्ष इन दोनों के बीच ही माना जा रहा है. सत्ता में वापसी के लिए एनडीए ने एकजुटता दिखाते हुए जमकर चुनाव प्रचार किया तो महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सिर्फ मुकेश सहनी का ही साथ मिला. 

एनडीए की ओर से पीएम मोदी जनवरी से ही माहौल बनाने में जुट गए थे. चुनाव ऐलान से पहले भी पीएम मोदी ने बिहार के कई दौरे किए और हर बार प्रदेश को करोड़ों रुपये की योजनाओं का तोहफा देकर गए. वहीं चुनाव का बिगुल बजने के बाद पीएम मोदी ने कुल 16 चुनावी सभाओं को संबोधित किया. बीजेपी के चुनावी चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 36 चुनावी रैलियां कीं. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में काफी डिमांड रही. सीएम योगी ने बिहार चुनाव में 31 जनसभाओं को संबोधित किया. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 15 जनसभाएं हुईं. वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के बराबर यानी 16 चुनावी सभाओं को संबोधित किया. उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार बिहार चुनाव में उतरीं और 14 रैलियां कीं.

महागठबंधन नेताओं की ओर से पूरे चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर निशाना साधा जाता रहा, लेकिन 75 साल के सीएम नीतीश ने 84 जनसभाओं को संबोधित किया. इस चुनाव के दौरान खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाने से तेजस्वी यादव ने अपनी जनसभाओं को कैंसिल कर दिया था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार सड़क मार्ग से जनता के बीच पहुंच गए थे. यह वीडियो काफी वायरल हुआ था. इसके बाद से महागठबंधन के नेताओं ने सीएम की हेल्थ पर सवाल उठाना बंद कर दिया था. हालांकि, चुनावी रैलियों को संबोधित करने में तेजस्वी यादव सबसे आगे रहे. उन्होंने 181 रैलियां कीं. उनके साथ मुकेश सहनी ने भी खूब पसीना बहाया. वीआईपी सुप्रीमो ने 161 जनसभाओं को संबोधित किया.

