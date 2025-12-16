'जब बोलोगे तभी केंद्र वाला आगे बढ़ाएगा', सदन में CM नीतीश कुमार और नितिन नबीन में जब हो गई थी बकझक

Bihar Politics: भारतीय जनता पार्टी (BJP) का नितिन नबीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. नितिन नबीन के बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नेताओं की तरफ से भी खूब बधाई दी जा रही है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर बिहार विधानसभा का का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो वह सीएम नीतीश कुमार के साथ बकझक करते नजर आ रहे हैं. सीएम नीतीश कुमार और नितिन नबीन के बीच बहस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है.

साल 2022 का वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार और नितिन नबीन के बीच बकझक का वायरल यह वीडियो साल 2022 का है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे. नितिन नबीन तब विपक्ष में थे, इसके बाद बिहार विधानसभा के सदन में सीएम नीतीश कुमार बीजेपी विधायक नितिन नबीन पर भड़क गए थे. दरअसल, सीएम नीतीश कुमार तब सदन में स्पीच दे रहे थे, नितिन नबीन ने बीच में टोक दिया था. इससे नीतीश कुमार गुस्सा हो गए थे.

सदन में नितिन नबीन पर गुस्सा गए थे सीएम नीतीश

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गुस्से में सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि बोलना जरूर… बोलोगे तब ही केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ाएगा. अगर मेरे खिलाफ नहीं बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ाएगा. अब जब नितिन नबीन बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

नई सरकार के गठन के महज 3 हफ्ते बाद ही मिला बड़ा तोहफा

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत हुई और नीतीश कुमार सीएम बने. बिहार की इस नई एनडीए सरकार में पीडब्ल्यूडी (PWD) मंत्री बने. बिहार में नई सरकार के गठन के महज 3 हफ्ते बाद ही बीजेपी ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया. वह पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 5वी बार विधायक चुने गए हैं.

गूगल पर खूब सर्च किए जा रहे नितिन नबीन

अब यहां ध्यान देने वाली एक बात और है, 14 दिसंबर, 2025 रविवार की शाम को बीजेपी ने नितिन नबीन (BJP Working President Nitin Nabin) को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया था. इसके बाद से वह गूगल पर खूब सर्च किए जा रहे हैं. नितिन नबीन के बारे में हर कोई जानना चाह रहा है.

