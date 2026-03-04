नीतीश कुमार ने JDU के सभी विधायकों को पटना तलब किया, शाम तक आ सकती है धमाकेदार खबर

Bihar Politics News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के सभी विधायकों को आनन-फानन में पटना तलब किया है. नीतीश कुमार और संजय झा के बीच मीटिंग चल रही है. राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च है, जिसके लिए बैठक चल रही है. माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं.

दरअसल, बिहार में सत्ताधारी एनडीए की सहयोगी जदयू की तरफ से 9 अप्रैल, 2026 को खाली हो रही राज्यसभा सीटों के लिए कौन से दो नेता होंगे, इस बारे में कयासों का बाजार गर्म है. इन अटकलों के बीच 5 मार्च को नॉमिनेशन पेपर फाइल का आखिरी दिन है. इससे पहले मंगलवार को बीजेपी ने राज्यसभा सीटों के लिए पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवेश कुमार के नामों की घोषणा की थी.

बिहार की कुल 16 राज्यसभा सीटों में से पांच सीटें 9 अप्रैल को खाली हो रही हैं. जदयू से दो हरिवंश नारायण सिंह, जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी हैं और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर, जो बिहार के दिवंगत मुख्यमंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे भी हैं. वहीं, एक अन्य सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल से दो, प्रेम चंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह हैं.

