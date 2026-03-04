Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3129950
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

नीतीश कुमार ने JDU के सभी विधायकों को पटना तलब किया, शाम तक आ सकती है धमाकेदार खबर

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के सभी विधायकों को आनन-फानन में पटना तलब किया है. नीतीश कुमार और संजय झा के बीच मीटिंग चल रही है. राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च है, जिसके लिए बैठक चल रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 04, 2026, 05:08 PM IST

Trending Photos

नीतीश कुमार और संजय झा के बीच मीटिंग, जदयू जारी कर सकती है चौंकाने वाले नाम (File Photo)
नीतीश कुमार और संजय झा के बीच मीटिंग, जदयू जारी कर सकती है चौंकाने वाले नाम (File Photo)

Bihar Politics News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के सभी विधायकों को आनन-फानन में पटना तलब किया है. नीतीश कुमार और संजय झा के बीच मीटिंग चल रही है. राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च है, जिसके लिए बैठक चल रही है. माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं.

दरअसल, बिहार में सत्ताधारी एनडीए की सहयोगी जदयू की तरफ से 9 अप्रैल, 2026 को खाली हो रही राज्यसभा सीटों के लिए कौन से दो नेता होंगे, इस बारे में कयासों का बाजार गर्म है. इन अटकलों के बीच 5 मार्च को नॉमिनेशन पेपर फाइल का आखिरी दिन है. इससे पहले मंगलवार को बीजेपी ने राज्यसभा सीटों के लिए पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवेश कुमार के नामों की घोषणा की थी.

बिहार की कुल 16 राज्यसभा सीटों में से पांच सीटें 9 अप्रैल को खाली हो रही हैं. जदयू से दो हरिवंश नारायण सिंह, जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी हैं और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर, जो बिहार के दिवंगत मुख्यमंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे भी हैं. वहीं, एक अन्य सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल से दो, प्रेम चंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: निशांत कुमार 5 मार्च को थामेंगे जदयू का दामन, सुबह 10 बजे होगा ऐलान- सूत्र

TAGS

CM nitish kumarSanjay JhaJDU

Trending news

CM nitish kumar
नीतीश कुमार ने JDU के सभी विधायकों को पटना तलब किया, शाम तक आ सकती है धमाकेदार खबर
nishant kumar
निशांत कुमार 5 मार्च को थामेंगे जदयू का दामन, सुबह 10 बजे होगा ऐलान- सूत्र
CM nitish kumar
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें तेज, संजय झा बने BJP और JDU के बीच सेतु-सूत्र
Bagaha News
बगहा पुलिस की बड़ी कामयाबी: रामनगर के धागडंटोली में शराब कारोबारियों के मंसूबे नाकाम
Bankipur Byelection
बांकीपुर उपचुनाव: क्या 'नितिन नवीन' के किले में सेंध लगा पाएगा विपक्ष? ये है प्लान
Bankipur Byelection
बांकीपुर उपचुनावः नितिन नवीन की जगह कौन? भाजपा के 'शॉर्टलिस्ट' में शामिल ये 3 नाम
Bankipur Byelection 2026
नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से बांकीपुर में कौन होगा BJP का 'सुपर फोर्ट्रेस'?
Rajya Sabha Chunav 2026
मटन-मछली पर राहुल-तेजस्वी को हिंदुत्व सिखाने वाली BJP ने सूतक में उतारे कैंडिडेट
Purnea news
पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी, इरफान अंसारी बोले- 'झारखंड लाया जाए, इलाज कराएंगे'
Indo-Nepal border
72 घंटे के लिए इंडो-नेपाल बॉर्डर सील, वाल्मीकिनगर में सेना का कड़ा पहरा