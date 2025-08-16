बिहार में उद्योग लगाइए, रोजगार दीजिए और जमीन फ्री में लीजिए! जानिए क्या है सीएम नीतीश का स्पेशल पैकेज
बिहार में उद्योग लगाइए, रोजगार दीजिए और जमीन फ्री में लीजिए! जानिए क्या है सीएम नीतीश का स्पेशल पैकेज

Bihar Latest News: सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं के रोजगार की दृष्टि से भी बड़ी घोषणा की. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 16, 2025, 09:48 AM IST

नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)
नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)

Bihar News: बिहार में नए उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है. नीतीश कुमार ने 16 अगस्त, 2025 दिन शनिवार को जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा. इसके साथ ही नीतीश कुमार ने युवाओं के रोजगार की दृष्टि से भी बड़ी घोषणा की है. उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है.

मुफ्त जमीन, सब्सिडी, जीएसटी में छूट
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा. निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा.

सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी
उन्होंने आगे लिखा कि उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी और ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी. उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा. यह सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएंगी. इसके अलावा कई और प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी.

बिहार के युवा दक्ष और आत्मनिर्भर हों
सीएम नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी. राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष और आत्मनिर्भर हों, उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो.

कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही
नीतीश कुमार ने आगे बताया कि साल 2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है. अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है.

इनपुट: आईएएनएस

;