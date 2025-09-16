नीतीश कुमार का एक और तोहफा, 12वीं पास छात्र-छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख तक का लोन फ्री
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2924277
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

नीतीश कुमार का एक और तोहफा, 12वीं पास छात्र-छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख तक का लोन फ्री

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री ने छात्रों को 02 अक्टूबर, 2016 से चल रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर वसूले जाने वाले ब्याज को खत्म करने का ऐलान किया है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:13 PM IST

Trending Photos

नीतीश कुमार का एक और तोहफा, 12वीं पास छात्र-छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख तक का लोन फ्री
नीतीश कुमार का एक और तोहफा, 12वीं पास छात्र-छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख तक का लोन फ्री

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री ने छात्रों को 02 अक्टूबर, 2016 से चल रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर वसूले जाने वाले ब्याज को खत्म करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ऐलान किया, 'मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी.' सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना में किसी भी तरह का भेदभाव किसी छात्र के साथ नहीं होगा. 

READ ALSO: तेजस्वी ने यात्रा की शुरूआत में ही PM पर बोला बड़ा हमला, घुसपैठियों पर कही ये बात

मुख्यमंत्री ने पोस्ट में लिखा, बिहार में 07 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए 02 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 04 लाख रुपए का शिक्षा ऋण सामान्य आवेदक को 04 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेन्डर आवेदक को मात्र 01 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है. अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान किया कि 02 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों (05 वर्ष) में वापस करने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों (07 वर्ष) में तथा 02 लाख से ऊपर ऋण राशि को 84 मासिक (07 वर्ष) किस्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक (10 वर्ष) किस्तों में वापस करने का प्रावधान कर दिया गया है. 

READ ALSO: PM मोदी के बाद अब अमित शाह आ रहे बिहार, चेक करेंगे बीजेपी विधायकों की परफॉर्मेंस

उन्होंने कहा, हमलोगों का उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा ऋण में दी जाने वाली इन सुविधाओं से छात्रों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य के साथ-साथ राज्य एवं देश का भविष्य भी संवार सकेंगे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

CM nitish kumarbihar chunav 2025

Trending news

CM nitish kumar
CM नीतीश का एक और तोहफा, 12वीं पास छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख तक लोन फ्री
Tejashwi Yadav
तेजस्वी ने यात्रा की शुरूआत में ही PM पर बोला बड़ा हमला, घुसपैठियों पर कही ये बात
Amit Shah Bihar
PM मोदी के बाद अब अमित शाह आ रहे बिहार, चेक करेंगे बीजेपी विधायकों की परफॉर्मेंस
Begusarai News
बेगूसराय में आपस में भिड़े होमगार्ड के जवान, जमकर हुई रोड़ेबाजी में कई घायल
bihar chunav 2025
शंकराचार्य भी बिहार के चुनावी समर में उतरे, सभी सीटों पर लड़ाएंगे अपने प्रत्याशी
Gopal Khemka Murder Case
गोपाल खेमका के हत्यारों का नार्को टेस्ट से इनकार, पुलिस नहीं दाखिल कर सकी चार्जशीट
Bettiah news
6 घंटे में अपहरण का पर्दाफाश, एसपी शौर्य सुमन की सूझबूझ से बड़ी कामयाबी
Munger News
जमालपुर में छात्रा ने छत से कूदकर दी जान, कोचिंग संचालक पर शारीरिक शोषण का आरोप
Araria Civil Court
अररिया सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला,, ASI हत्याकांड में 18 दोषियों को उम्रकैद की सजा
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव की ‘बिहार अधिकार यात्रा’ की तैयारी पूरी, कल जहानाबाद से होगी शुरुआत
;