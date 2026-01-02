Bihar Politics: CM नीतीश के लिए जबरदस्त रहा 2025, साल 2026 में JDU को इन चुनौतियों का करना होगा सामना

JDU Challenges In 2026: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए साल 2025 काफी बेहतरीन रहा. 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि प्रदेश की सियासत में उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है. बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की जीत इसलिए भी खास रही, क्योंकि विपक्ष खासतौर पर की ओर से लगातार उनकी बढ़ती उम्र को निशाना बनाया जा रहा था. चुनावी नतीजों में युवा जोश ने तजुर्बे के आगे घुटने टेक दिए. इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन नीतीश कुमार के आगे 'महाराष्ट्र फॉर्मूला' लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी. इस तरह से नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. अब नए साल (New Year 2026) में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल युनाइडेट (जेडीयू) को नई चुनौतियों का सामना करना होगा.

सरकार में हिस्सेदारी- नीतीश सरकार में इस बार बीजेपी की हिस्सेदारी ज्यादा है, लिहाजा जेडीयू के सामने सत्ता बैलेंस करने की चुनौती है. फिलहाल, सभी को अभी खरमास खत्म होने का इंतजार है, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार होना है. नीतीश कैबिनेट में अब भी 10 मंत्रियों के पद खाली हैं, जिसमें से 6 पद जेडीयू के खाते में हैं तो चार पद बीजेपी कोटे के हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस विस्तार में कई नए चेहरों को कैबिनेट में एंट्री मिल सकती है तो कुछ मंत्रियों की कुर्सी खिसक सकती है. कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री खुद सभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे और उसी के आधार पर अपनी टीम चुनेंगे. कुशवाहा के बेटे यानी मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है. बेटे को मंत्री बनाने पर रालोमो में ही घमासान मचा है. इतना ही नहीं सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर भी अटकलों का बाजार गरम है. राज्यसभा की पांचवीं सीट- इस साल बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. विधानसभा के अंकगणित के अनुसार 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है, तो वहीं पांचवीं सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. इस सीट के लिए ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्याबल है. लिहाजा, पांचवीं सीट पर दोनों खेमों के रणनीतिकारों की अग्निपरीक्षा होगी. एनडीए में यह सीट पहले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास के खाते में जाती हुई दिख रही थी लेकिन जीतन राम मांझी के अडंगा लगाने से अब बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारने का विचार कर रही है. अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू को सिर्फ दो सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी के पास तीन सीटें चली जाएंगी. ऐसे में जेडीयू का क्या स्टैंड होगा, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी. नीतीश कुमार का भविष्य- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दसवां कार्यकाल है और उनकी उम्र 74 पार कर चुकी है. उनके स्वास्थ्य को लेकर भी समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं. नीतीश कुमार के कमजोर होने से विरोधियों के साथ-साथ अपने भी हावी हो सकते हैं. बीजेपी को गृह मंत्रालय मिलना इसका बड़ा उदाहरण है. अगर पार्टी ने समय रहते कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो एनडीए सरकार में बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है. पार्टी का भविष्य- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र अब जेडीयू के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है. जेडीयू की पहचान शुरू से एक नेता-केंद्रित पार्टी की रही है. पार्टी अभी तक पूरी तरह से नीतीश कुमार के व्यक्तित्व, फैसलों और सियासी कौशल पर टिकी रही है. नीतीश कुमार दिन-प्रतिदिन कमजोर होंगे. ऐसे में पार्टी को अपना उत्ताराधिकारी खोजना ही पड़ेगा, जो नीतीश कुमार के चुनावी और सामाजिक आधार को कमजोर ना पड़ने दे. शायद यही वजह है कि पार्टी में निशांत कुमार को लेकर आवाज उठती रहती है. सियासी जानकारों का कहना है कि अब वह वक्त आ गया है जब पार्टी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए. निशांत कुमार अगर नहीं मान रहे तो किसी अन्य की तलाश करनी चाहिए.