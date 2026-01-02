Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3061097
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: CM नीतीश के लिए जबरदस्त रहा 2025, साल 2026 में JDU को इन चुनौतियों का करना होगा सामना

JDU Challenges In 2026: जेडीयू को साल 2025 में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. पूरा साल पार्टी विधायकों को एकजुट रखना नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि रही. इसी साल हुए विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र पर काफी बातें हुईं. विरोधियों के साथ-साथ अपने भी नीतीश कुमार को बदलने की फिराक में थे, लेकिन जेडीयू ने नीतीश कुमार के नेतृत्व से कोई समझौता नहीं किया. अब 2026 की शुरुआत हो चुकी है. नया साल अपने साथ सिर्फ नई उर्जा और नए सपने ही नहीं लाया आया है, इस साल जेडीयू को नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:55 AM IST

Trending Photos

सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

JDU Challenges In 2026: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए साल 2025 काफी बेहतरीन रहा. 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि प्रदेश की सियासत में उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है. बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की जीत इसलिए भी खास रही, क्योंकि विपक्ष खासतौर पर की ओर से लगातार उनकी बढ़ती उम्र को निशाना बनाया जा रहा था. चुनावी नतीजों में युवा जोश ने तजुर्बे के आगे घुटने टेक दिए. इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन नीतीश कुमार के आगे 'महाराष्ट्र फॉर्मूला' लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी. इस तरह से नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. अब नए साल (New Year 2026) में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल युनाइडेट (जेडीयू) को नई चुनौतियों का सामना करना होगा.

  1. सरकार में हिस्सेदारी- नीतीश सरकार में इस बार बीजेपी की हिस्सेदारी ज्यादा है, लिहाजा जेडीयू के सामने सत्ता बैलेंस करने की चुनौती है. फिलहाल, सभी को अभी खरमास खत्म होने का इंतजार है, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार होना है. नीतीश कैबिनेट में अब भी 10 मंत्रियों के पद खाली हैं, जिसमें से 6 पद जेडीयू के खाते में हैं तो चार पद बीजेपी कोटे के हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस विस्तार में कई नए चेहरों को कैबिनेट में एंट्री मिल सकती है तो कुछ मंत्रियों की कुर्सी खिसक सकती है. कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री खुद सभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे और उसी के आधार पर अपनी टीम चुनेंगे. कुशवाहा के बेटे यानी मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है. बेटे को मंत्री बनाने पर रालोमो में ही घमासान मचा है. इतना ही नहीं सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर भी अटकलों का बाजार गरम है.
  2. राज्यसभा की पांचवीं सीट- इस साल बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. विधानसभा के अंकगणित के अनुसार 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है, तो वहीं पांचवीं सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. इस सीट के लिए ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्याबल है. लिहाजा, पांचवीं सीट पर दोनों खेमों के रणनीतिकारों की अग्निपरीक्षा होगी. एनडीए में यह सीट पहले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास के खाते में जाती हुई दिख रही थी लेकिन जीतन राम मांझी के अडंगा लगाने से अब बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारने का विचार कर रही है. अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू को सिर्फ दो सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी के पास तीन सीटें चली जाएंगी. ऐसे में जेडीयू का क्या स्टैंड होगा, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी.
  3. नीतीश कुमार का भविष्य- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दसवां कार्यकाल है और उनकी उम्र 74 पार कर चुकी है. उनके स्वास्थ्य को लेकर भी समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं. नीतीश कुमार के कमजोर होने से विरोधियों के साथ-साथ अपने भी हावी हो सकते हैं. बीजेपी को गृह मंत्रालय मिलना इसका बड़ा उदाहरण है. अगर पार्टी ने समय रहते कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो एनडीए सरकार में बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है. 
  4. पार्टी का भविष्य- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र अब जेडीयू के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है. जेडीयू की पहचान शुरू से एक नेता-केंद्रित पार्टी की रही है. पार्टी अभी तक पूरी तरह से नीतीश कुमार के व्यक्तित्व, फैसलों और सियासी कौशल पर टिकी रही है. नीतीश कुमार दिन-प्रतिदिन कमजोर होंगे. ऐसे में पार्टी को अपना उत्ताराधिकारी खोजना ही पड़ेगा, जो नीतीश कुमार के चुनावी और सामाजिक आधार को कमजोर ना पड़ने दे. शायद यही वजह है कि पार्टी में निशांत कुमार को लेकर आवाज उठती रहती है. सियासी जानकारों का कहना है कि अब वह वक्त आ गया है जब पार्टी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए. निशांत कुमार अगर नहीं मान रहे तो किसी अन्य की तलाश करनी चाहिए.
Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

nitish kumarJDUBihar politics

Trending news

patna news
पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का किया एनकाउंटर
nitish kumar
CM नीतीश के लिए जबरदस्त रहा 2025, साल 2026 मे JDU के सामने होंगी ये नई चुनौतियां
Bihar Weather
अगर आज बारिश हो जाए तो फसल को नुकसान होगा या फायदा? बिहार के लिए IMD की बड़ी चेतावनी
Neelkamal Singh
नीलकमल सिंह का New Year धमाका, 'दारु के पेटी' और रक्षा गुप्ता संग लूट ली महफिल
CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया बिहार डायरी, बताया 2026 का पूरा कैलेंडर
Jamui News
नया साल, नई छुट्टी! जमुई में 5वीं क्लास तक के स्कूल बंद, जानें कब तक
Bihar News
1...2...3...4...5 नहीं पूरे 6 बार युवक के सिर पर चाकू से वार, छपरा में 'जंगलराज'
Katihar News
बेटी के लिए केक लेने गया था पिता, अपराधियों ने मुख में सटाकर मारी गोली, मौत
Tej Pratap Yadav
'जन्मदिन मुबारक हो, मां', 6 महीने बाद अपनी माता राबड़ी देवी से मिले तेज प्रताप यादव
Dhanbad News
New Year पर गोलियों की गूंज से थर्राया धनबाद, बाइक सवारों ने की सरेआम फायरिंग