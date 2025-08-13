Breaking News: सीएम नीतीश कुमार का भागलपुर दौरा रद्द, साथ जाने वाले थे सम्राट चौधरी
Patna Latest News: सीएम नीतीश कुमार का भागलपुर दौरा रद्द हो गया. बताया जा रहा है कि पटना में मौसम खराब होने की वजह से ये फैसला करना पड़ा. सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी में भागलपुर जाने वाले थे.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 13, 2025, 11:15 AM IST

सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी(File Photo)
Patna/पटना: बिहार इन दिनों बाढ़ की चपेट में है. राज्य के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ से तबाही आ गई है. वहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार 13 अगस्त, 2025 दिन बुधवार को भागलपुर का दौरा करने वाले थे. खराब मौसम की होने वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भागलपुर का ये दौरा रद्द हो गया है. मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस दौरे पर जाने वाले थे.

पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना नहीं हो सके
दरअसल, सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ बुधवार को नवगछिया और भागलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का एरियर सर्वे करने वाले थे. साथ ही भागलपुर में समीक्षा बैठक होनी थी. खराब मौसम की वजह से पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना नहीं हो सके. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित सभी जिलों के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे.

भागलपुर क्यों जाने वाले थे सीएम, जानिए
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का एरियल सर्वे करने भागलपुर जाने वाले थे. नवगछिया और भागलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का  एरियल सर्वे करते सीएम और डिप्टी सीएम. दोनों पटना से 10 बजे हेलीकॉप्टर से भागलपुर के लिए रवाना होते, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से यह दौरा रद्द करना पड़ा. सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एरियल सर्वे के बाद भागलपुर एयरपोर्ट लाउंज में समीक्षा बैठक भी करने वाले थे.

बता दें कि बिहार के कई जिलों में बारिश की वजह से नदियों पूरे उफान पर चल रही हैं. उनका जलस्तार खतरें के निशान से ऊपर बह रहा है. पानी की तेज धार की वजह से कटाव लगातार जारी है. निचले क्षेत्रों में रहने वालों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है. लोगों को बहुत समस्या हो रही है.

रिपोर्ट: रजनीश

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

