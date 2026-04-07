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नीतीश कुमार ने CM पद छोड़ने से पहले बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, अब लापरवाह अधिकारी भरेंगे जुर्माना

Patna News: बिजली उपभोक्ता को सरकार राहत देने और सुविधा साधन बढ़ाने का दावा कर रही है. साथ ही समय सीमा पर काम न होने पर संबंधित पदाधिकारी को दंडित करने की बात कही जा रहे है. वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने जनता से छलावा किया है और मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की बात प्रोपगेंडा के तहत किया जा रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:28 PM IST

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सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

पटनाः सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का काम किया है. नए आदेश के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन 3 दिन के भीतर देना अनिवार्य होगा. अन्य शहरी इलाकों में यह सीमा 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन तय की गई है. इतना ही नहीं अगर राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को समय पर सेवा नहीं दी गई तो लापरवाह अफसरों पर एक्शन लिया जाएगा और 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जाएगा. सीएम के इस कदम को सत्तापक्ष काफी तारीफ कर कहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार उपभोक्ताओं को ठग रही है. विपक्ष का आरोप है कि बिजली कंपनी मालामाल हो रहे हैं और सत्तापक्ष जनता को गुमराह करने में लगी है.

जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए नीतीश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. अब समय पर सेवा सुनिश्चित नहीं करने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. इस प्रावधान से बिजली सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी.

बिहार सरकार में मंत्री डॉ प्रमोद चंद्रवंशी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता को अब राहत मिल रही है. ट्रांसफार्मर बदलना हो या बिजली कनेक्शन लेना हो, नियत तय समयानुसार काम हो रहा है और नहीं होने पर अब अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करेगी.

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इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीस हजार करोड़ रुपए का मुनाफा बिजली कंपनी को सरकार ने जनता का खून चूस कर दिलवाया और इससे ध्यान भटकाने के लिए राहत की बात कर रही है, जबकि तीन तरह के टैरिफ लगाकर जनता से किए वादों से भी उलटने का काम किया है.

आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि उपभोक्ताओं को कैसी राहत मिली है? जनता से झूठा वादा कर वोट लिया गया और 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा करके अब तीन तरह का टैरिफ लगाकर जनता से पैसा वसूला जा रहा है. उपभोक्ता को राहत बताकर सरकार जले पर नमक छिड़क रही है.

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