Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3066785
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

16वीं यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रगति यात्रा के दौरान की घोषणाओं की करेंगे समीक्षा

Nitish Kumar Yatra: मकर संक्रांति पर नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं तो यह उनकी 16वीं यात्रा होगी. 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार अब तक 15 यात्रा कर चुके हैं. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Jan 07, 2026, 05:15 PM IST

Trending Photos

16वीं यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रगति यात्रा के दौरान की घोषणाओं की करेंगे समीक्षा
16वीं यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रगति यात्रा के दौरान की घोषणाओं की करेंगे समीक्षा

CM Nitish Kumar Yatra: मकर संक्रांति के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल सकते हैं. मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर सरकार के काम की समीक्षा कर सकते हैं. वे अपने पुरानी प्रगति यात्रा के दौरान की गईं विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं. मुख्यमंत्री के दौरों को लेकर जिलों में प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. 

शासन की तरफ से सभी जिलों के प्रशासन को यात्रा से जुड़े इंतजामात करने को कहा गया है. दरअसल, मुख्यमंत्री की यात्रा का मकसद पिछले साल प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल करनी है. मुख्यमंत्री यह जानना चाहते हैं कि जो घोषणाएं उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान की थी, उनकी जमीनी हकीकत क्या है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं.  

READ ALSO: पश्चिम बंगाल में पिछली बार JDU लड़ी तो थी पर मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रही

Add Zee News as a Preferred Source

जिन जिलों में योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका लोकार्पण भी कर सकते हैं. साथ ही वे कई नई घोषणाएं भी कर सकते हैं. यात्रा के दौरान वे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. इसके अलावा 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार वासियों की ईज आफ लिविंग जैसे अहम बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है. 

बिहार विधानसभा चुनाव, 20225 में बंपर जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहली यात्रा होगी. यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को धन्यवाद भी करेंगे. 2005 में सत्ता में आने के बाद से अब तक वे 15 बार यात्रा पर निकल चुके हैं. मकर संक्रांति के बाद यह उनकी 16वीं यात्रा होगी.

TAGS

nitish kumar

Trending news

nitish kumar
16वीं यात्रा पर निकलेंगे नीतीश, प्रगति यात्रा के दौरान की घोषणाओं की करेंगे समीक्षा
ELEPHANT
हथिनी से संबंध बनाने लिए उत्तेजित हुआ हाथी, एग्रेसिव होकर ले रहा लोगों की जान
West Bengal Chunav 2026
पश्चिम बंगाल में पिछली बार JDU लड़ी तो थी पर मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रही
Bhagwan Birsa Biological Park
हाथी ने सेंका अलाव, बाघ-शेर के बाड़ों में हीटर, रांची चिड़ियाघर में ऐसे कट रही रातें
Bihar News
अब गांव-गांव से निकलेंगे सचिन और सानिया, जानिए बिहार में कैसे तैयार हो रहे चैंपियन
Patna-Bettiah Four Lane
पटना-बेतिया का सफर होगा आसान: NH-139W के लिए जमीन अधिग्रहण अंतिम चरण में
Sasaram News
जाति जनगणना कराना और अब आवारा कुत्तों की जानकारी, बिहार के शिक्षक क्या-क्या करेंगे?
Bihar Paper Leak Case
BPSC पेपर लीक कांड: संजीव मुखिया गिरोह का सदस्य विपुल शर्मा पटना से गिरफ्तार
Best Eco Tourism Places in Bihar
इको-फ्रेंडली टूरिजम का स्वर्ग है बिहार: 24 ऐसी खूबसूरत जगहें, जहां आप बार-बार जाएंगे
Bihar News
हिजाब, नकाब और बुरका पहनने वालों को सोने-चांदी की दुकानों में नहीं मिलेगी एंट्री