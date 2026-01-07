16वीं यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रगति यात्रा के दौरान की घोषणाओं की करेंगे समीक्षा

CM Nitish Kumar Yatra: मकर संक्रांति के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल सकते हैं. मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर सरकार के काम की समीक्षा कर सकते हैं. वे अपने पुरानी प्रगति यात्रा के दौरान की गईं विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं. मुख्यमंत्री के दौरों को लेकर जिलों में प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

शासन की तरफ से सभी जिलों के प्रशासन को यात्रा से जुड़े इंतजामात करने को कहा गया है. दरअसल, मुख्यमंत्री की यात्रा का मकसद पिछले साल प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल करनी है. मुख्यमंत्री यह जानना चाहते हैं कि जो घोषणाएं उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान की थी, उनकी जमीनी हकीकत क्या है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं.

READ ALSO: पश्चिम बंगाल में पिछली बार JDU लड़ी तो थी पर मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रही

Add Zee News as a Preferred Source

जिन जिलों में योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका लोकार्पण भी कर सकते हैं. साथ ही वे कई नई घोषणाएं भी कर सकते हैं. यात्रा के दौरान वे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. इसके अलावा 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार वासियों की ईज आफ लिविंग जैसे अहम बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है.

बिहार विधानसभा चुनाव, 20225 में बंपर जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहली यात्रा होगी. यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को धन्यवाद भी करेंगे. 2005 में सत्ता में आने के बाद से अब तक वे 15 बार यात्रा पर निकल चुके हैं. मकर संक्रांति के बाद यह उनकी 16वीं यात्रा होगी.