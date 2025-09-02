Bihar Politics: CM नीतीश ने अब होमगार्डों को दिया बड़ा तोहफा, ₹774 से बढ़ाकर ₹1121 प्रति कार्य दिवस हो गया मानदेय
Bihar Cabinet News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में होमगार्ड्स का मानदे बढ़ाने का फैसला लिया गया. अब होमगार्ड के जवानों को 774 रूपये से बढ़ाकर 1121 रुपए प्रति कार्य दिवस मानदेय मिला करेगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 02, 2025, 02:13 PM IST

सीएम नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार

Bihar Home Guards Salary: चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज (मंगलवार, 02 सितंबर) को प्रदेश के होमगार्ड्स को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह संरक्षकों यानी होमगार्ड्स का मानदे बढ़ाने का फैसला लिया गया. कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बाद अब होमगार्ड के जवानों को 774 रूपये से बढ़ाकर 1121 रुपए प्रति कार्य दिवस मानदेय करने का प्रस्ताव पास हो गया. यह आदेश निर्गत की तिथि से यह प्रभावी होगा. इसको लेकर बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के लोगों के खुशी जाहिर करते हुए अबीर गुलाल लगाकर लड्डू बांटी. बता दें कि होमगार्ड्स काफी लंबे समय से मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे.

खबर अपडेट हो रही है...

